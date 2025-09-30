Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Сумской городской совет. Такое решение приняла Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Сумской МТГ, учитывая ситуацию в обществе.

Как будут учиться дети в Сумах?

В мэрии говорят, что для детей, которые нуждаются в присутствии в детсадах, там будут функционировать дежурные группы.

Тренировки для спортсменов внешкольных спортивных учреждений, а именно участников официальных соревнований 2025, кроме младших возрастных групп, будет происходить в обычном режиме с соблюдением всех мер безопасности.

Как начался учебный год в учебных заведениях города?

1 сентября в школы в Сумах пошло почти 24 тысячи детей. В городе действует 40 школ, из которых две частные и 38 коммунальные.

В этом году каждая школа самостоятельно выбирала формат, в котором будут учиться дети. В зависимости от наличия укрытий и ситуации безопасности он может быть дистанционным, очным или смешанным. Со временем его можно будет менять.

Какая ситуация с безопасностью на Сумщине?