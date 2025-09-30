Про це інформує 24 Канал з посиланням на Сумську міську раду. Таке рішення ухвалила Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Сумської МТГ з огляду на ситуацію у громаді.

Як вчитимуться діти у Сумах?

У мерії кажуть, що для дітей, які потребують присутності у дитсадках, там функціонуватимуть чергові групи.

Тренування для спортсменів позашкільних спортивних закладів, а саме учасників офіційних змагань 2025 року, окрім молодших вікових груп, відбуватиметься у звичайному режимі з дотриманням усіх заходів безпеки.

Як розпочався навчальний рік у закладах освіти міста?

1 вересня до шкіл У Сумах пішло майже 24 тисячі дітей. У місті діє 40 шкіл, з яких дві приватні та 38 комунальні.

Цьогоріч кожна школа самостійно обирала формат, у якому вчитимуться діти. Залежно від наявності укриттів та безпекової ситуації він може бути дистанційним, очним або змішаним. З часом його можна буде змінювати.

Яка безпекова ситуація на Сумщині?