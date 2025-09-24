Атестація відбуватиметься у формі ЗНО у тих школах, де навчаються учні, зазначає 24 Канал. Про це розповіла очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко "Вчися. Медіа".
Що відомо про ДПА для учнів 4 класів?
Вакуленко при цьому наголосила, що єдиною відмінністю нового формату ДПА у формі ЗНО буде те, що завдання та інструменти, які заклади освіти використовуватимуть для проведення атестації, надаватиме УЦОЯО, а не розроблятимуть школи.
Зазначу, що ДПА у формі ЗНО не означає, що діти проходитимуть оцінювання в інших школах. Ніхто не везтиме четвертокласників у тимчасові екзаменаційні центри й не перевірятиме їх із металошукачами,
– акцентувала вона.
Очільниця УЦОЯО також повідомила, що результати атестації на навчальні досягнення учнів не впливатимуть.
Не буде жодного впливу на учнівство за результатами ДПА, адже в початковій школі ми проводимо атестацію лише з метою моніторингу та надання зворотного зв'язку, а не з метою контролю,
– уточнила Вакуленко.
Після атестації держава збиратиме інформацію про її результати через спеціальну онлайн-платформу. Зараз її створює УЦОЯО. Дані передаватимуть опісля до шкіл, аби вчителі розуміли, у чому треба допомогти учням.
Зауважимо, що раніше з наказу МОН України стало відомо про плани повернути в Україні ДПА для учнів 4 класів. Підготовка до запровадження обов'язкової ДПА у формі ЗНО має розпочатися протягом 2025/26 навчального року.
Що відомо про ДПА в Україні?
- ДПА як обов'язкове оцінювання знань учнів випускних класів у час повномасштабної війни скасували.
- Її проводили лише як моніторингову, а не обов'язкову для частини учнів.
- Однак в УЦОЯО заявляли, що найближчими роками в Україні планують повернути проходження учнями державної підсумкової атестації.
- Вона відбуватиметься у форматі зовнішнього незалежного оцінювання.
- Проходити її можуть випускники 9 класів.
- Згодом повідомили і про можливе запровадження атестації і для учнів 4 класів.