Деталі в суботу, 20 вересня, повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, передає 24 Канал. Окремо посадовець наголосив, що зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) для таких школярів не проводитимуть.

Що відомо про ДПА для українських 4-класників?

Будь-яка сучасна система освіти передбачає підсумкове оцінювання на кожному етапі навчання: після початкової школи – 4 клас, після базової – 9 клас і після старшої – 11/12 класи. За словами Бабака, це звичайна практика у світі, аби перевірити, чого досягли діти, і чи потрібно щось змінювати в програмах.

В Україні ДПА проводили завжди, до того ж власними силами закладів освіти. У 4-му класі це були контрольні роботи, а в 9-му та 11-му класах – підсумкові іспити.

Зверніть увагу! У 2020 році ухвалили Закон "Про повну загальну середню освіту", який закріпив проведення ДПА в 4-му, 9-му і 11-му класах.

Для найстарших атестацію проводили у формі ЗНО, аби зменшити навантаження на дітей – одночасно і видати атестат, і зарахувати результати для вступу. Для 9-класників за потреби ДПА також дозволили проводити у формі ЗНО, адже після здобуття базової середньої освіти багато дітей вступають у заклади професійної освіти. Після 4-го класу, відповідно до закону, ДПА може бути в будь-якій формі, але про ЗНО не йдеться.

Пізніше почалася пандемія COVID-19, а згодом – повномасштабне вторгнення Росії. Тому парламент щороку ухвалює тимчасове рішення про скасування ДПА та заміну ЗНО Національним мультипредметним тестом (НМТ).

Це дозволило спростити процедури й зменшити безпекові ризики для дітей, але водночас держава перестала отримувати повну картину якості освіти на всіх етапах навчання,

– пояснює Бабак.

Це позбавляє можливості ефективно планувати зміни, наприклад, в освітніх програмах. Тож, за словами голови комітету, ДПА потрібна:

державі – для отримання загальної картини: чи досягають учні очікуваних результатів, чи ефективні освітні програми й підручники, як змінюється загальний рівень учнів, яка різниця між міськими та сільськими школами тощо;

учителям – щоб розуміти ефективність навчальних програм, способів викладання і тощо;

батькам – для розуміння динаміки опанування знань дітьми.

Завдання ДПА – не лякати дітей і батьків, а дати чесну оцінку рівня знань і зробити систему освіти справедливішою та якіснішою для всіх,

– підсумував Бабак.

