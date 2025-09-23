Також можливе додаткове пілотування для інших галузей. Загалом упровадження ДПА для учнів 9 класу як цілісної системи можливе не раніше ніж 2029 року, інформує 24 Канал з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.
Коли буде ДПА для учнів 9 класів?
Восени 2026 році запланували апробацію окремих інструментів і процедур для ДПА у 9-х класах з мовно-літературної (державна мова) та математичної освітніх галузей. У ній візьмуть участь близько 2 тисяч учнів 10-х класів, які навчалися в школах, де пілотували навчально-методичне забезпечення НУШ на рівні базової освіти.
На 2027 рік запланували продовження пілотування ДПА для учнів 9 класів. При цьому здійснюватимуть ще й первинну апробацію інструментів з інших освітніх галузей (громадянська та історична, природнича, інформатична, іншомовна).
В УЦОЯО зауважили, що розгортання ДПА відбувається послідовно – разом із поступом Нової української школи. На рівні початкової школи реформу НУШ реалізовують повністю. Натомість на рівні базової середньої освіти реформа ще в процесі. Перший випуск 9-класників, які навчалися за Держстандартом НУШ, відбудеться у 2026/2027 навчальному році.
Чи попереджали в УЦОЯО про повернення атестації?
- Раніше очільниця Центру Тетяна Вакуленко розповідала, що найближчими роками в Україні планують повернути проходження учнями ДПА у форматі ЗНО.
- Запровадження атестації після 9 класу – це частина більшої реформи оцінювання навчальних досягнень учнів. Вона потребує підготовки та обговорень з освітньою спільнотою.
- Така модель, за словами очільниці Центру, має дозволити об'єктивніше оцінювати знання випускників базової школи та допомогти їм свідомо обирати освітню траєкторію надалі.
- Нагадаємо, що в Україні на час воєнного стану скасували обов'язкове складання ДПА у школах.