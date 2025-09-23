Также возможно дополнительное пилотирование для других отраслей. В целом внедрение ГИА для учащихся 9 класса как целостной системы возможно не ранее чем в 2029 году, информирует 24 Канал со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.

Смотрите также ВНО для 4-классников не будет, – председатель Комитета Рады по вопросам образования о ГИА

Когда будет ГИА для учеников 9 классов?

Осенью 2026 года запланировали апробацию отдельных инструментов и процедур для ГИА в 9-х классах по языково-литературной (государственный язык) и математической образовательных отраслей. В ней примут участие около 2 тысяч учеников 10-х классов, которые учились в школах, где пилотировали учебно-методическое обеспечение НУШ на уровне базового образования.

На 2027 год запланировали продолжение пилотирования ГИА для учащихся 9 классов. При этом будут осуществлять еще и первичную апробацию инструментов по другим образовательным отраслям (гражданская и историческая, естественная, информатическая, иноязычная).

В УЦОКО отметили, что развертывание ГИА происходит последовательно – вместе с поступлением Новой украинской школы. На уровне начальной школы реформу НУШ реализуют полностью. Зато на уровне базового среднего образования реформа еще в процессе. Первый выпуск 9-классников, которые учились по Госстандарту НУШ, состоится в 2026/2027 учебном году.

Читайте Вакуленко анонсировала возвращение ГИА

Предупреждали ли в УЦОКО о возвращении аттестации?