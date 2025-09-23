Также возможно дополнительное пилотирование для других отраслей. В целом внедрение ГИА для учащихся 9 класса как целостной системы возможно не ранее чем в 2029 году, информирует 24 Канал со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.
Когда будет ГИА для учеников 9 классов?
Осенью 2026 года запланировали апробацию отдельных инструментов и процедур для ГИА в 9-х классах по языково-литературной (государственный язык) и математической образовательных отраслей. В ней примут участие около 2 тысяч учеников 10-х классов, которые учились в школах, где пилотировали учебно-методическое обеспечение НУШ на уровне базового образования.
На 2027 год запланировали продолжение пилотирования ГИА для учащихся 9 классов. При этом будут осуществлять еще и первичную апробацию инструментов по другим образовательным отраслям (гражданская и историческая, естественная, информатическая, иноязычная).
В УЦОКО отметили, что развертывание ГИА происходит последовательно – вместе с поступлением Новой украинской школы. На уровне начальной школы реформу НУШ реализуют полностью. Зато на уровне базового среднего образования реформа еще в процессе. Первый выпуск 9-классников, которые учились по Госстандарту НУШ, состоится в 2026/2027 учебном году.
Предупреждали ли в УЦОКО о возвращении аттестации?
- Ранее руководительница Центра Татьяна Вакуленко рассказывала, что в ближайшие годы в Украине планируют вернуть прохождение учениками ГИА в формате ВНО.
- Введение аттестации после 9 класса – это часть большей реформы оценивания учебных достижений учащихся. Она требует подготовки и обсуждений с образовательным сообществом.
- Такая модель, по словам руководительницы Центра, должна позволить объективно оценивать знания выпускников базовой школы и помочь им сознательно выбирать образовательную траекторию в дальнейшем.
- Напомним, что в Украине на время военного положения отменили обязательную сдачу ГИА в школах.