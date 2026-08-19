Два диплома одновременно: можно ли параллельно получать два высших образования в Украине

Чтобы начать обучение по другой специальности, студенту не обязательно дожидаться получения первого диплома. Украинское законодательство разрешает одновременно обучаться по нескольким образовательным программам – как в одном университете, так и в разных высших учебных заведениях.

В то же время у параллельного обучения есть важные нюансы, касающиеся оплаты, поступления и возможности зачета уже изученных предметов. Рассказываем, как это работает и что нужно учесть студенту в 2026 году.

Два образования одновременно – это разрешено

Закон "О высшем образовании" прямо дает студентам право одновременно учиться по нескольким образовательным программам и даже в нескольких университетах. Это означает, что во время обучения по одной специальности можно поступить еще на одну и получать оба образования параллельно.

Однако существуют ограничения в отношении бюджетного финансирования. Одновременно учиться за счет бюджетных средств в двух учебных заведениях нельзя, зато бюджетное место в одном университете разрешено совмещать с контрактным обучением в другом.

Формат такого обучения стоит продумать заранее, ведь студент должен выполнять требования обеих образовательных программ. Поэтому перед поступлением на вторую специальность целесообразно проверить расписание и правила конкретного университета и оценить, удастся ли совмещать обучение.

Часть предметов можно перезачесть

Обучение по двум программам не всегда означает, что одинаковые предметы придется проходить дважды. Закон предусматривает возможность зачета образовательных компонентов и кредитов ECTS после того, как университет признает результаты обучения, полученные по другой программе.

Особенно это может быть актуально для близких специальностей, учебные планы которых частично пересекаются. В то же время одинаковое название предмета само по себе не гарантирует перезачета – учебное заведение должно определить, соответствуют ли уже полученные результаты требованиям новой образовательной программы.

Поэтому еще до начала обучения стоит уточнить в университете, какие предметы и кредиты он готов зачесть. Это зависит от конкретной образовательной программы и правил учебного заведения.

Поступить на вторую программу можно и осенью

Если решение о получении второго образования появилось уже после основной вступительной кампании, шанс поступить в 2026 году еще может оставаться. Университеты имеют право проводить одну или две дополнительные сессии набора исключительно на контрактной основе: первая может начаться не ранее 1 сентября, а зачисление должно завершиться не позднее 15 октября. Точные сроки каждое учебное заведение определяет в своих правилах приема.

Однако есть важное ограничение: в течение всей приемной кампании можно подать в общей сложности не более 10 заявлений. Если абитуриент использовал их все во время основного набора, подать новое заявление осенью уже не получится, причем аннулирование ранее зарегистрированного заявления этот лимит не восстанавливает.

Студенту, планирующему поступить на вторую программу осенью, стоит проверить две вещи: остались ли неиспользованные заявления и объявил ли нужный университет дополнительный набор на выбранную специальность. Все конкретные сроки и условия нужно смотреть в правилах приема самого учебного заведения.