Водночас у паралельного навчання є важливі нюанси, які стосуються оплати, вступу та можливості зарахувати вже вивчені предмети. Розповідаємо, як це працює та що потрібно врахувати студенту у 2026 році.

Дві освіти одночасно – це дозволено

Закон "Про вищу освіту" прямо дає студентам право одночасно навчатися за кількома освітніми програмами та навіть у кількох університетах. Це означає, що під час навчання на одній спеціальності можна вступити ще на одну й здобувати обидві освіти паралельно.

Однак є обмеження щодо бюджетного фінансування. Одночасно навчатися за бюджетні кошти у двох закладах не можна, натомість бюджетне місце в одному університеті дозволено поєднувати з контрактним навчанням в іншому.

Формат такого навчання варто продумати заздалегідь, адже студент має виконувати вимоги обох освітніх програм. Тому перед вступом на другу спеціальність доцільно перевірити розклад і правила конкретного університету та оцінити, чи вдасться поєднувати навчання.

Частину предметів можна перезарахувати

Навчання за двома програмами не завжди означає, що однакові предмети доведеться проходити двічі. Закон передбачає можливість зарахування освітніх компонентів і кредитів ЄКТС після того, як університет визнає результати навчання, здобуті за іншою програмою.

Особливо це може бути актуально для близьких спеціальностей, навчальні плани яких частково перетинаються. Водночас однакова назва предмета сама по собі не гарантує перезарахування – заклад має визначити, чи відповідають уже отримані результати вимогам нової освітньої програми.

Тому ще до початку навчання варто уточнити в університеті, які предмети та кредити він готовий зарахувати. Це залежить від конкретної освітньої програми та правил закладу.

Вступити на другу програму можна і восени

Якщо рішення про другу освіту з'явилося вже після основної вступної кампанії, шанс вступити у 2026 році ще може залишатися. Університети мають право проводити одну або дві додаткові сесії набору виключно на контракт: перша може розпочатися не раніше 1 вересня, а зарахування має завершитися не пізніше 15 жовтня. Точні строки кожен заклад визначає у своїх правилах прийому.

Проте є важливе обмеження: упродовж усієї вступної кампанії можна подати загалом не більше 10 заяв. Якщо вступник використав їх усі під час основного набору, подати нову заяву восени вже не вийде, причому анулювання раніше зареєстрованої заяви цей ліміт не відновлює.

Студенту, який планує вступити на другу програму восени, варто перевірити дві речі: чи залишилися невикористані заяви та чи оголосив потрібний університет додатковий набір на обрану спеціальність. Усі конкретні строки й умови потрібно дивитися у правилах прийому самого закладу.