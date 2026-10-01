Это вовсе не "дверной косяк": колоритное украинское слово, обозначающее часть двери

Мы каждый день проходим через двери, но не всегда задумываемся, как называются их части на украинском языке. Например, вот "дверной косяк" – вовсе не украинское слово.

Как назвать эту часть двери на украинском языке, рассказывает популяризатор языка и музыкант Рами Аль Шайер.

Как сказать на украинском "дверной косяк"?

"Двери" довольно часто фигурируют в лингвистических публикациях, в частности в теме – их "відкривають" или "відчиняють". Да и само слово мы произносим каждый день и не один раз. В дверях можно застрять, о них можно удариться, а еще на них можно опереться, ожидая кого-то. Но как назвать ту часть дверной конструкции, на которую мы опираемся? По-русски это "дверной косяк", а по-украински?

Здесь украинские словари предлагают нам красивое колоритное слово – "одвирок".

Одвирок – боковой или верхний брус дверной рамы. А когда речь идет обо всей раме или обрамлении дверного проема, используют множественное число – одвирки.

Как называется "дверной косяк" на украинском языке: смотрите видео от Рами Аль Шаера

Это не какое-то новое или искусственное слово. Украинские писатели употребляли его задолго до наших дней. Тарас Шевченко писал:

"Наемница на пороге

Ухватилась руками

За одвирок, да и упала в обморок".

А у Ирины Вильде читаем, как Василий вошел в дом и "даже челкой одвирок задел".

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В украинском языке есть фразеологизм "підпирати одвірки" – так говорят о человеке, который ничего не делает, бездельничает.

В качестве диалектизмов вы можете найти и такие слова: "арцаби", "варцаби", "відвірок", "лутка".

Кстати! Слово "косяк" тоже есть в украинском языке. Словари приводят его со значением "одвирок", но отмечают как разговорное. Так что это не чуждое украинскому языку слово, однако в нейтральной литературной речи лучше сказать "одвірок".

Кстати, слово "косяк" в украинском языке имеет не одно значение. Им могут называть стаю рыб, движущуюся вместе, а в разговорной речи – ошибку, недостаток или неудачное действие. Поэтому фраза "это мой косяк" означает примерно "это моя ошибка" или "я здесь ошибся".

Таким образом, слово "косяк" в украинском языке существует, но его значение не стоит сводить только к дверной конструкции.