Евросоюз дал Украине доступ ко всем мерам Erasmus+: когда они уже станут доступными

Вице-президент Европейской комиссии Маргаритис Схинас приехал в Киев на встречу с представителями МОН. Переговоры прошли успешно – Украина получила важный доступ к Erasmus+.

Уже совсем скоро Украина получит доступ к участию во всех мероприятиях Erasmus+. О соответствующем решении уже сообщили в Киеве.

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Erasmus+ и существенная финансовая помощь украинскому образованию

Уже со следующего года Украина примет участие во всех мероприятиях, организованных программой Евросоюза Erasmus+. Для этого ЕС готов выделить Украине миллионы евро.

Это предусматривает 5 миллионов евро поддержки для создания цифровой среды в сфере высшего образования в Украине. Для студентов, которые будут участвовать в таком цифровом обучении, такое участие будет дешевле,

– рассказал Схинас.

По мнению главы МОН Оксена Лисового, подписанное соглашение о сотрудничестве означает крайне тесное взаимодействие Украины и ЕС в вопросах образования. Речь идет об обеспечении безопасности учеников, обучении украинцев за рубежом, поддержке реформ, а также интеграции украинской системы образования в европейскую.