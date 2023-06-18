Вже зовсім скоро Україна отримає доступ до участі в усіх заходах Erasmus+. Про відповідне рішення вже повідомили у Києві.

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Erasmus+ та суттєва фінансова допомога українській освіті

Вже з наступного року Україна братиме участь в усіх заходах, які організовує програма Євросоюзу Erasmus+. Для цього ЄС готовий виділити Україні мільйони євро.

Це передбачає 5 млн євро підтримки для створення цифрового середовища у сфері вищої освіти в Україні. Для студентів, які братимуть участь у такому цифровому навчанні, така участь буде дешевшою,

– розповів Схінас.

На думку очільника МОН Оксена Лісового, що підписана угода про співпрацю означає вкрай тісну взаємодію України та ЄС у питаннях освіти. Йдеться про забезпечення безпеки учнів, навчання українців за кордоном, підтримку реформ, а також інтеграцію української системи освіти в європейську.