Google предоставит украинским студентам год бесплатного доступа к ИИ-чатботу Gemini с подпиской AI Pro. Неограниченный доступ к Gemini 2.5 Pro могут получить совершеннолетние студенты и студентки украинских вузов.

Среди функций – Deep Research с глубоким анализом информации, NotebookLM для организации знаний, Veo 3 для генерации видео, Jules – ИИ-ассистент для программирования. Зарегистрироваться можно только до 9 декабря 2025 года.

Какие советы дал студентам ИИ-эксперт?

Член Комитета по развитию ИИ Минцифры, гендиректор и соучредитель R&D Center Winstars Дмитрий Софина в комментарии 24 Каналу собрал такой список советов, как пользоваться доступными для студентов инструментами ИИ Gemini 2.5 Pro.

Расширенный AI-ассистент. Эта возможность предоставляет глубокое понимание и анализ больших данных. Он использует расширенную способность Gemini 2.5 Pro обрабатывать большие объемы информации (до 1500 страниц текста за один раз) благодаря большому контекстному окну.

Пример использования: загружать полные учебники, научные статьи, или конспекты лекций, чтобы попросить Gemini создать резюме, извлечь ключевые концепции, сравнить теории или генерировать практические тесты/флешкарты для подготовки к экзаменам.

ИИ предоставляет многомодальность для сложных задач – можно использовать функцию неограниченной загрузки изображений/файлов.

Пример использования: ИИ делает фото сложных графиков, формул, диаграмм из лекций или учебников и просит Gemini объяснить концепцию пошагово, решить задачу или расшифровать непонятные части конспекта.

Творческие работы и редактирование: студенты могут использовать Gemini как интеллектуального соавтора.

Пример использования: ИИ генерирует структурированные планы для эссе, курсовых или дипломных работ. Можно просить Gemini проверить черновики на грамматические, стилистические ошибки и предложить улучшение аргументации.

Deep Research (инструмент для глубоких исследований). Это экономия времени на реферировании – Deep Research самостоятельно обрабатывает сотни источников в реальном времени и генерирует структурированный, всесторонний отчет со ссылками и цитатами.

Пример использования: вместо часов ручного поиска информации сформулируем сложный исследовательский запрос для курсовой или дипломной работы (например, "Сравнительный анализ влияния различных регуляторных подходов ЕС на развитие генеративного AI") и получим готовый, обоснованный отчет. Дмитрий Софина рекомендует всегда проверять первичные источники, но использовать отчет ИИ как мощную основу.

Еще один инструмент, NotebookLM, – это персональный ассистент для систематизации знаний. Он упростит такие задачи:

Организация учебных материалов. Использование NotebookLM как центрального хранилища для ваших учебных материалов. Он поддерживает работу с аудио- и видеоконтентом.

Пример использования: Загрузить все свои конспекты, презентации, PDF-файлы в NotebookLM. Можно задавать вопросы об информации, разбросанную по разным документам, и NotebookLM найдет и синтезирует ответ, ссылаясь на источники. Это идеально для комплексного перекрестного изучения предметов.

Также доступен студентам генератор коротких видео Veo 3, который поможет в повышении качества презентаций. Софина советует использовать Veo 3 для создания коротких динамических видеороликов со звуком на основе текста или фото.

Пример использования: ИИ создает наглядные вступительные или итоговые ролики для презентаций или учебных проектов, чтобы визуализировать абстрактные концепции, исторические события или научные процессы.

Jules, ИИ-ассистент для программирования, поможет студентам в IT-дисциплинах, в частности в обучении кодировать.

Пример использования: загрузка кода для поиска и исправления ошибок (багов), генерирование документации, объяснение сложных фрагментов кода или создание новых функций на основе вашего описания.

Дополнительные преимущества (2 ТБ Google One Storage и прочее) студенты могут использовать для хранения всех учебных материалов, архивирования больших наборов данных для исследований, фото и видео, связанных с обучением.

Софина при этом советует рассматривать эти инструменты как команду высококвалифицированных ассистентов, которые могут выполнять рутинную работу (поиск, реферирование, черновик) за минуты, позволяя сосредоточиться на критическом мышлении, анализе, креативе и синтезе знаний – навыках, которые ИИ, по его словам, никогда полностью не заменит, а только усилит.

Подробнее об уникальной возможности для студентов эксперты рассказали в статье.