Об этом в разговоре з 24 Каналом рассказал заместитель министра образования и науки по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Дмитрий Завгородний.

Смотрите также Google дарит украинским студентам мощный Gemini 2․5 Pro: как пользоваться – советы Минобразования и эксперта по ИИ

Как применять ИИ в обучении?

Чиновник отметил, что прежде всего студентам и ученикам не стоит избегать новых технологий – зато важно научиться применять их разумно.

Я советую их использовать. Очевидно, что надо пробовать найти те применения, которые лично вам подходят лучше всего,

– отметил Завгородний.

По его словам, МОН уже распространяет рекомендации по использованию ИИ не только в вузах, но и в школах. Они созданы на основе документов, разработанных Центром искусственного интеллекта Минцифры. Хотя прежде всего эти рекомендации адресованы учителям, те же принципы могут применять и сами ученики.

Главным вызовом, по мнению Завгороднего, является не сам факт появления ИИ, а изменение мышления, которое он провоцирует.

Когда можно просто спросить и получить готовый структурированный ответ, возникает соблазн не мыслить самостоятельно. Это создает риск когнитивной линии – потери навыка умственной работы,

– говорит заместитель Лисового.

Он при этом убежден, что педагогические подходы должны измениться: акцент следует делать не на результате в виде тестов или конспектов, а на самом процессе мышления.

Смотрите также "Тревожные кнопки" и четкие правила: президент подписал закон о мерах безопасности в школах

Чем опасен ИИ?

Отдельная проблема – правдивость данных, которые генерирует ИИ. Завгородний отмечает, что "галлюцинации" моделей ИИ – то есть вымышленные факты или ошибки – не является основной угрозой для учебного процесса. Гораздо более серьезная проблема в том, что такой сгенерированный контент массово попадает в интернет и становится источником для новых ошибочных ответов.

Это глобальная проблема, не только для образования. Но она имеет последствия и для школ, и для вузов. Поэтому учителям следует смещать фокус от проверки фактов к оценке когнитивного процесса ученика,

– говорит он.

Завгородний приводит пример того, как меняется роль учителя: вместо того, чтобы требовать от ученика просто пересказ фактов по истории или литературе, стоит стимулировать его к творческому взаимодействию с инструментом. Например, можно дать задание, в котором ученик общается с чатботом от имени персонажа прочитанной книги, а затем анализирует этот разговор и представляет собственные выводы.

Такие задания не дают возможности просто списать. Они создают опыт, который требует мышления и взаимодействия, а не механического копирования, резюмировал чиновник.