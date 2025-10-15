Это и закрепляет на законодательном уровне документ. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на карточку законопроекта на сайте парламента.
Как усилят меры безопасности в школах?
Теперь четко определят правила пребывания на территории и в помещениях школ, доступа в учебные заведения, а также механизмы контроля за их соблюдением. Также в школах должны быть установлены ограждения или определены границы территории.
Обязательно должны быть в школах и технические средства для срочного вызова полиции – "тревожные кнопки".
Запрещают и пребывание на территории заведения посторонних лиц, а также лиц в состоянии опьянения или с опасными предметами.
Усиливают также требования к охране. В частности, к работе не смогут привлекать лиц с судимостями за насильственные преступления или травлю.
Глава комитета по вопросам образования, науки и инноваций ВРУ Сергей Бабак уточнил, что доступ в школы будут иметь только учителя, ученики и их родители.
Правила доступа на территорию школы будет определять руководитель учреждения, педагогический совет или трудовой коллектив. Типовой порядок доступа будут согласовывать с МОН и МВД.
Все, кто не является участниками образовательного процесса, могут иметь доступ на территорию школы только по согласованию с руководством школы – с директором или его заместителем.
Школы также должны быть оборудованы техническими средствами наблюдения.
Что известно об инициативе?
- В сентябре Верховная Рада Украины приняла Закон о введении мер безопасности в школах.
- Он усиливает безопасность в учебных заведениях и создает четкие правила для защиты учеников и педагогов.
- Авторы документа отмечали, что в законодательстве нет четко определенных запретов и ограничений относительно пребывания посторонних лиц на территории или в помещениях школ.