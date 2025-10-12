Они помогают развивать эмпатию, инклюзивное мышление и ежедневную заботу о психическом здоровье. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

Смотрите также Дети досыпают прямо в школе на полу: учитель показал ситуацию после ночной атаки России

Чему учат на уроках заботы?

Уроки заботы имеют целью поддержать педагогов в их ежедневной работе. Учителя имеют готовые примеры для разговоров с детьми на чувствительные темы: от дружбы и взаимоуважения до принятия различий и заботы о себе и других.

Каждый урок имеет отдельную тему и полный набор инструментов для работы педагога: видео с анимированным героем из серии "Морковкин кинозал", подробный конспект, раздаточные материалы и домашние задания для ребенка и семьи.

Герои уроков – анимированные персонажи Морковка и Котик Паскаль, которые через интересные сюжетные истории передают важные смыслы о дружбе, принятие различий, границы, ошибки, заботу о себе и других.

Истории созданы так, чтобы персонажи вызывали эмпатию и заинтересованность, дети легко узнавали в них себя, а в сюжетах – ситуации из своей жизни.



Уроки заботы / фото организаторов

Такие навыки должны открывать пространство для диалога: сначала в классе со сверстниками, а затем дома.

Материалы занятий адаптированы для двух возрастных категорий: дошкольников (5 – 6 лет) и учеников начальной школы (7 – 10 лет).

Доступ ко всем материалам уроков заботы и методологическое сопровождение педагоги получат на платформе Google Classroom после регистрации для участия.

Уроки будут проходить раз в месяц в течение 2025/26 учебного года.

Смотрите также В прошлом году картина была другой: сколько учеников и учителей общаются на украинском

Какие новые предметы появятся в школьной программе?