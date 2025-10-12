Вони допомагають розвивати емпатію, інклюзивне мислення та щоденну турботу про психічне здоров'я. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

Що навчають на уроках турботи?

Уроки турботи мають на меті підтримати педагогів у їхній щоденній роботі. Учителі мають готові приклади для розмов з дітьми на чутливі теми: від дружби та взаємоповаги до прийняття відмінностей і піклування про себе та інших.

Кожен урок має окрему тему та повний набір інструментів для роботи педагога: відео з анімованим героєм із серії "Морквусин кінозал", детальний конспект, роздаткові матеріали та домашні завдання для дитини і родини.

Герої уроків – анімовані персонажі Морквинка та Котик Паскаль, які через цікаві сюжетні історії передають важливі сенси про дружбу, прийняття відмінностей, кордони, помилки, турботу про себе та інших.

Історії створені так, щоб персонажі викликали емпатію й зацікавленість, діти легко впізнавали в них себе, а в сюжетах – ситуації зі свого життя.



Уроки турботи / фото організаторів

Такі навички повинні відкривати простір для діалогу: спершу в класі з однолітками, а потім вдома.

Матеріали занять адаптовані для двох вікових категорій: дошкільнят (5 – 6 років) та учнів початкової школи (7 – 10 років).

Доступ до всіх матеріалів уроків турботи та методологічний супровід освітяни отримають на платформі Google Classroom після реєстрації для участі.

Уроки відбуватимуться раз на місяць протягом 2025/26 навчального року.

