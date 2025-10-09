Такі дані демонструє дослідження Державної служби якості освіти України і Уповноваженого із захисту державної мови про стан функціонування держмови у школах у 2024/25 навчальному році. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Interfax.com.ua.

Скільки учнів та вчителів спілкуються українською?

Частка батьків натомість залишається на рівні 82%. Дослідження при цьому продемонструвало, що 47% батьків і 32% вчителів почали частіше вживати державну мову. 43% школярів акцентували на зростанні використання української у повсякденному спілкуванні.

Водночас менше ніж 54% опитаних зазначили, що користуються українськими інтернет-ресурсами проти 71% два роки тому.

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська заявила про тенденцію до зменшення повідомлень про порушення мовного законодавства у системі вищої освіти. Водночас спостерігають суттєве зростання такої кількості в позашкільній освіті.

За її словами, у 2024 році 10% вчителів визнали, що на уроках застосовується недержавна мова (російська) як мова навчальних матеріалів, а в 2025 році – 7%. Серед учнів у 2024 році це визнало 17%, а у 2025 році – 13%.

Що цікаво, частка учнів, які визнали, що при спілкуванні у школі використовують російську, у 2024 році становила: 48% – на уроках і 57% – на перервах, а в 2025 році: 39% – на уроках і 51% – на перервах.

Чому українці знову спілкуються російською?