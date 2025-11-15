Найкращий учитель запропонував у школах Києва навчати батьків української мови

Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення вчителя у фейсбуці. До цього його спонукали, зокрема, результати дослідження мовної ситуації у школах української столиці.

Як заохотити батьків переходити на українську?

Пройдаков каже: не має єдиного рецепта щодо покращення мовної ситуації у школах Києва.

Щодо санкцій та штрафів, це окрема непроста розмова. Я впевнений, що це питання має бути пріоритетним для керівників закладів освіти, учителів та батьківської спільноти. Якщо десь на якомусь рівні хтось випадає, то результатів не буде,

– впевнений він.

Учитель при цьому запропонував на базі шкіл проводити заняття з української мови для батьків. На них проговорювати причини переходу на українську мову, пояснювати особливості української мови, практикувати правила, де можна не боятися помилок.

Я маю розроблені заняття, маю презентації та онлайн-вікторини для інтерактивного процесу навчання. Вони не є досконалими, проте апробовані на уроках. Готовий матеріалами поділитися безкоштовно,

– каже Пройдаков.

Він також залишив лінк на реєстрацію на заняття. Можуть приходити кияни та гості столиці.

Яка мовна ситуація у школах України?

У Києві майже чверть (24%) вчителів спілкуються під час уроків російською, ще 40% – під час перерв. Щодо учнів – спілкуються недержавною мовою на уроках 66%, на перервах – 82%.