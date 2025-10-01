Про це заявила Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська РБК-Україна у відповідь на питання про те, чи після нашої перемоги роль російської мови може набрати нової сили. Про це інформує 24 Канал.

Чому реванш неможливий?

Мовний омбудсмен каже: українська стала мовою армії, фронту, дипломатії, науки.

Вона вкорінилася у свідомості як символ свободи й спротиву,

– наголошує Івановська.

І додає, що, звісно, закон має реагувати на обставини.

Мова в законі – це не догма, а інструмент. Сьогодні він відображає війну й нашу боротьбу. Завтра, після перемоги, він відображатиме нові реалії,

– уточнила Уповноважена.

За її словами, якщо постане потреба, – держава ухвалить відповідні рішення, які ще чіткіше зафіксують статус української та унеможливлять повернення до минулого.

Але для мене є очевидним: після перемоги роль української лише посилиться,

– резюмувала мовний омбудсмен.

Чому українці знову спілкуються російською?