Про це заявила Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська РБК-Україна у відповідь на питання про те, чи після нашої перемоги роль російської мови може набрати нової сили. Про це інформує 24 Канал.
Дивіться також "Небезпечна тенденція": частина українців повертається до спілкування російською
Чому реванш неможливий?
Мовний омбудсмен каже: українська стала мовою армії, фронту, дипломатії, науки.
Вона вкорінилася у свідомості як символ свободи й спротиву,
– наголошує Івановська.
І додає, що, звісно, закон має реагувати на обставини.
Мова в законі – це не догма, а інструмент. Сьогодні він відображає війну й нашу боротьбу. Завтра, після перемоги, він відображатиме нові реалії,
– уточнила Уповноважена.
За її словами, якщо постане потреба, – держава ухвалить відповідні рішення, які ще чіткіше зафіксують статус української та унеможливлять повернення до минулого.
Але для мене є очевидним: після перемоги роль української лише посилиться,
– резюмувала мовний омбудсмен.
Дивіться також Заохочувати чи цькувати: як мовний омбудсмен ставиться до суржику
Чому українці знову спілкуються російською?
- Івановська також розповіла, що частина українців поступово повертається до спілкування російською мовою.
- Зараз фіксують певний відкат, якщо порівняти з 2022 роком, насамперед у сфері освіти.
- Тоді людям було соромно публічно говорити мовою нападника. Сьогодні ж спрацювала людська психологія звикання до війни. І це небезпечна тенденція.