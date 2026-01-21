Ще понад 24 тисячі навчаються у межах змішаного формату. Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.
Як вчаться учні на Київщині?
У 75 закладах освіти Київщини робота триває дистанційно або там продовжили канікули. У Київській ОВА зазначили, що змішаний формат навчання запровадили у тих закладах освіти, де для всіх учнів бракує укриттів.
Чиновники також стверджують, що всі школи та дитсадки області забезпечені опаленням – понад 65% шкіл мають індивідуальні системи опалення.
У школах і дитсадках при цьому встановлюють генератори резервного живлення та формують запаси пального для безперебійної роботи у разі тривалих відключень світла. У деяких закладах встановлюють сонячні панелі.
Окремий акцент – на альтернативній генерації. Уже 35 закладів освіти Київщини оснащені сонячними панелями потужністю від 10 до 51 кВт. У цих школах і ліцеях навчається понад 12,5 тисячі дітей, ще 7,3 тисячі вихованців – у дитячих садках,
– повідомили у КОВА.
І додали, що цьогоріч планують розширити цю мережу щонайменше ще на 20 закладів освіти.
Як триває освітній процес на Київщині?
- Через надзвичайну ситуацію в енергетиці України уряд погодив тимчасове припинення навчання в очному форматі у закладах освіти.
- Рішення стосувалося дитсадків, шкіл, училищ, коледжів та вишів.
- Так, громади могли погодити перехід на дистанційне навчання або ж канікули до 1 лютого 2026 року.
- На Київщині з 19 січня відновили очне навчання у школах. Рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області, повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.
- Він зауважив, що рішення щодо початку навчання ухвалюють з урахуванням санітарних норм та безпекової ситуації.
- На Раді оборони ми також ухвалили рішення скоротити тривалість уроків до 30 хвилин, завершувати навчання у другу зміну не пізніше ніж 16:00,