Ще понад 24 тисячі навчаються у межах змішаного формату. Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.

Як вчаться учні на Київщині?

У 75 закладах освіти Київщини робота триває дистанційно або там продовжили канікули. У Київській ОВА зазначили, що змішаний формат навчання запровадили у тих закладах освіти, де для всіх учнів бракує укриттів.

Чиновники також стверджують, що всі школи та дитсадки області забезпечені опаленням – понад 65% шкіл мають індивідуальні системи опалення.

У школах і дитсадках при цьому встановлюють генератори резервного живлення та формують запаси пального для безперебійної роботи у разі тривалих відключень світла. У деяких закладах встановлюють сонячні панелі.

Окремий акцент – на альтернативній генерації. Уже 35 закладів освіти Київщини оснащені сонячними панелями потужністю від 10 до 51 кВт. У цих школах і ліцеях навчається понад 12,5 тисячі дітей, ще 7,3 тисячі вихованців – у дитячих садках,

– повідомили у КОВА.

І додали, що цьогоріч планують розширити цю мережу щонайменше ще на 20 закладів освіти.

Як триває освітній процес на Київщині?