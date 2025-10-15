Це і закріплює на законодавчому рівні документ. Про це інформує 24 Канал з посиланням на картку законопроєкту на сайті парламенту.

Дивіться також Учні зможуть повідомляти про булінг через спеціальну кнопку

Як посилять заходи безпеки у школах?

Тепер чітко визначать правила перебування на території та в приміщеннях шкіл, доступу до закладів освіти, а також механізми контролю за їхнім дотриманням. Також у школах мають бути встановлені огорожі або визначені межі території.

Обов'язково мають бути у школах і технічні засоби для термінового виклику поліції – "тривожні кнопки".

Забороняють і перебування на території закладу сторонніх осіб, а також осіб у стані сп'яніння чи з небезпечними предметами.

Посилюють також вимоги до охорони. Зокрема, до роботи не зможуть залучати осіб із судимостями за насильницькі злочини чи цькування.

Очільник комітету з питань освіти, науки та інновацій ВРУ Сергій Бабак уточнив, що доступ до шкіл матимуть лише вчителі, учні та їхні батьки.

Правила доступу на територію школи визначатиме керівник закладу, педагогічна рада або трудовий колектив. Типовий порядок доступу узгоджуватимуть з МОН та МВС.

Всі, хто не є учасниками освітнього процесу, можуть мати доступ на територію школи тільки за погодженням з керівництвом школи – з директором або його заступником.

Школи також мають бути обладнані технічними засобами спостереження.

Дивіться також Дуже корисний для діток: у школах та садках з'явився новий урок

Що відомо про ініціативу?