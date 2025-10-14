Учні можуть скористатися нею, якщо виникне проблема в школі чи вдома. Повідомлення одразу отримує директор та відповідальна за безпеку особа, яка тепер є у кожній школі, інформує 24 Канал з посиланням на Львівську міськраду.

Як повідомити про булінг у школі?

Директор та відповідальна особа повинні оперативно та швидко відреагувати на сигнал від школярів. Залежно від того, як кваліфікують звернення, справу передадуть у відповідний орган.

Проєкт "ГОВОРИ" – система захисту від булінгу та насильства, яка впроваджує правила і стандарти безпеки, а також навчає дітей і дорослих у різних сферах, як діяти у складних ситуаціях,

– інформують у міськраді.

Директор департаменту освіти та культури ЛМР Андрій Закалюк зазначив, що, на жаль, випадки булінгу між дітьми та з боку дорослих щодо дітей досі трапляються.

Цього не можна замовчувати. Діти не завжди звертаються до дорослих по допомогу через сором чи страх. Тому ми дуже радіємо, що цей проєкт допоможе нам створити комфортні та безпечні умови для учнів, а також показати, що ми довіряємо нашим дітям. Це також допоможе нам оперативно реагувати та розв'язати проблему,

– акцентував чиновник.

Поки що проєкт діє лише у Львові.

Як працює кнопка?

У разі булінгу, цькування, насильства, фізичних чи словесних образ дитина може натиснути кнопку у своєму онлайн-щоденнику та написати, що саме її турбує. Це звернення потрапляє до відповідальної за безпеку в школі особи та директора закладу освіти. Вони повинні розв'язати проблему так, аби дитина у щоденному залишила коментар "так, питання розв'язано". Паралельно це звернення потрапляє і в управління освіти.

Щоб діти не забули про "Кнопку" ми розробили спеціальні уроки для молодшої, середньої та старшої шкіл. У кожному класі будуть плакати з переліком ситуацій, коли діти можуть робити звертання. Також для учнів ми розробили наліпки, які діти можуть клеїти в місцях, де вони є самі, як-от у вбиральні чи роздягальні. В онлайн-щоденнику також прикріплене відео із інструкцією про те, як працює кнопка та усіма деталями, про що варто знати учням,

– каже керівниця Центру гідності дитини УКУ Христина Шабат.

Окрім самої кнопки, для вчителів розробили спеціальні уроки про правила користування, для дітей – онлайн курси в електронних щоденниках, а також розповсюдили інформацію для батьків. Для молодшої школи створили героя Чубчика, який спілкується із дітьми та розповідає їм про правила безпеки.

За даними дослідження, які проводили у 70 школах Львова, лише 36% дітей почуваються спокійно у школі; 7% відчувають тривогу; 68% учнів відзначили, що найбільше на відчуття безпеки впливають доброзичливі стосунки; 59% вважають, що підготовлений вчитель з питань безпеки ефективніший, ніж присутність поліцейського.