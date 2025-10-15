В октябре Минцифры сообщила, что Google предоставляет украинским студентам год бесплатного доступа к ИИ-чатботу Gemini с подпиской AI Pro. Условия такие – неограниченный доступ к Gemini 2.5 Pro могут получить совершеннолетние студенты и студентки украинских университетов. Среди функций – Deep Research с глубоким анализом информации, NotebookLM для организации знаний, Veo 3 для генерации видео, Jules – ИИ-ассистент для программирования. В дополнение – 2 ТБ облачного хранилища.

Зарегистрироваться можно только до 9 декабря 2025 года.

Искусственный интеллект – это новые возможности для студентов, но технология несет и определенные риски. Бездумная "копипаста", непроверенные факты – это лишь малая часть того, чем может угрожать чат-бот ИИ.

24 Канал пообщался с заместителем министра образования и науки Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Дмитрием Завгородним и членом Комитета по развитию ИИ Минцифры, гендиректором и соучредителем R&D Center Winstars Дмитрием Софиной о том, как стоит соискателям образования пользоваться ИИ и чего остерегаться.

Как правильно применять искусственный интеллект в обучении?

Искусственный интеллект постепенно становится неотъемлемой частью образовательного процесса, и главная задача государства – научить педагогов и соискателей образования пользоваться им без рисков для качества знаний. Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал заместитель министра образования и науки по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Дмитрий Завгородний. Собеседник отметил, что прежде всего студентам и ученикам не стоит избегать новых технологий – зато важно научиться применять их разумно.

Я советую их использовать. Очевидно, что надо пробовать найти те применения, которые лично вам подходят лучше всего,

– отметил Завгородний.

По его словам, Министерство образования уже распространяет рекомендации по использованию ИИ не только в вузах, но и в школах. Они созданы на основе документов, разработанных Центром искусственного интеллекта министерства цифровой трансформации. Хотя в первую очередь эти рекомендации адресованы учителям, те же принципы могут применять и сами ученики.

Главным вызовом, по мнению Завгороднего, является не сам факт появления искусственного интеллекта в образовании, а изменение мышления, которое он провоцирует.

Дмитрий Завгородний Заместитель министра образования и науки Когда можно просто спросить и получить готовый структурированный ответ, возникает соблазн не мыслить самостоятельно. Это создает риск когнитивной линии – потери навыка умственной работы.

Собеседник сравнивает это явление с физической атрофией: "Если вы всю жизнь будете есть только кашу, то ваши челюсти атрофируются и не смогут пережевать что-то более жесткое. Так же и с мышлением". Именно поэтому, убежден он, педагогические подходы должны измениться: акцент следует делать не на результате в виде тестов или конспектов, а на самом процессе мышления.

Отдельной проблемой остается достоверность данных, которые генерирует искусственный интеллект. Дмитрий Завгородний отмечает, что "галлюцинации" моделей ИИ – то есть вымышленные факты или ошибки – не являются основной угрозой для учебного процесса. Гораздо более серьезная проблема заключается в том, что такой сгенерированный контент массово попадает в интернет и становится источником для новых ошибочных ответов.

Дмитрий Завгородний Заместитель министра образования и науки Это глобальная проблема, не только для образования. Но она имеет последствия и для школ, и для вузов. Поэтому учителям следует смещать фокус от проверки фактов к оценке когнитивного процесса ученика.

Завгородний приводит пример того, как меняется роль учителя: вместо того, чтобы требовать от ученика просто пересказ фактов по истории или литературе, стоит стимулировать его к творческому взаимодействию с инструментом. Например, заместитель министра предлагает задание, в котором ученик общается с чат-ботом от имени персонажа прочитанной книги, а затем анализирует этот разговор и представляет собственные выводы.

Такие задания не дают возможности просто списать. Они создают опыт, который требует мышления и взаимодействия, а не механического копирования,

– говорит Завгородний.

Советы студентам от ИИ-эксперта

Так какие же советы собственно для студентов? Дмитрий Софина, член Комитета по развитию ИИ Минцифры, гендиректор и соучредитель R&D Center Winstars, в комментарии 24 Каналу собрал такой список советов, как пользоваться доступными для студентов инструментами ИИ Gemini 2.5 Pro.

Расширенный AI-ассистент. Эта возможность предоставляет глубокое понимание и анализ больших данных. Он использует расширенную способность Gemini 2.5 Pro обрабатывать большие объемы информации (до 1500 страниц текста за один раз) благодаря большому контекстному окну.

Пример использования: загружать полные учебники, научные статьи, или конспекты лекций, чтобы попросить Gemini создать резюме, извлечь ключевые концепции, сравнить теории или генерировать практические тесты/флэшкарты для подготовки к экзаменам.

ИИ предоставляет многомодальность для сложных задач – можно использовать функцию неограниченной загрузки изображений/файлов.

Пример использования: ИИ делает фото сложных графиков, формул, диаграмм из лекций или учебников и просит Gemini объяснить концепцию пошагово, решить задачу или расшифровать непонятные части конспекта.

Творческие работы и редактирование: студенты могут использовать Gemini как интеллектуального соавтора.

Пример использования: ИИ генерирует структурированные планы для эссе, курсовых или дипломных работ. Можно просить Gemini проверить черновики на грамматические, стилистические ошибки и предложить улучшение аргументации.

Deep Research (инструмент для глубоких исследований). Это экономия времени на реферировании – Deep Research самостоятельно обрабатывает сотни источников в реальном времени и генерирует структурированный, всесторонний отчет со ссылками и цитатами.

Пример использования: вместо часов ручного поиска информации сформулируем сложный исследовательский запрос для курсовой или дипломной работы (например, "Сравнительный анализ влияния различных регуляторных подходов ЕС на развитие генеративного AI") и получим готовый, обоснованный отчет. Дмитрий Софина рекомендует всегда проверять первоисточники, но использовать отчет ИИ как мощную основу.



Еще один инструмент, NotebookLM, – это персональный ассистент для систематизации знаний. Он упростит такие задачи:

Организация учебных материалов. Использование NotebookLM как центрального хранилища для ваших учебных материалов. Он поддерживает работу с аудио- и видеоконтентом.

Пример использования: Загрузить все свои конспекты, презентации, PDF-файлы в NotebookLM. Можно задавать вопросы об информации, разбросанной по разным документам, и NotebookLM найдет и синтезирует ответ, ссылаясь на источники. Это идеально для комплексного перекрестного изучения предметов.

Также доступен студентами генератор коротких видео Veo 3, который поможет в повышении качества презентаций. Софина советует использовать Veo 3 для создания коротких динамических видеороликов со звуком на основе текста или фото.

Пример использования: ИИ создает наглядные вступительные или итоговые ролики для презентаций или учебных проектов, чтобы визуализировать абстрактные концепции, исторические события или научные процессы.

Jules, ИИ-ассистент для программирования, поможет студентам в IT-дисциплинах, в частности в обучении кодировать.

Пример использования: загрузка кода для поиска и исправления ошибок (багов), генерирование документации, объяснение сложных фрагментов кода или создание новых функций на основе вашего описания.

Дополнительные преимущества (2 ТБ Google One Storage и прочее) студенты могут использовать для хранения всех учебных материалов, архивирования больших наборов данных для исследований, фото и видео, связанных с обучением.

Дмитрий Софина Член Комитета по развитию ИИ Минцифры, гендиректор и соучредитель R&D Center Winstars Не рассматривайте эти инструменты как "чит-код" для обхода задач. Рассматривайте их как команду высококвалифицированных ассистентов, которые могут выполнять рутинную работу (поиск, реферирование, черновик) за минуты, позволяя вам сосредоточиться на критическом мышлении, анализе, креативе и синтезе знаний – навыках, которые ИИ никогда полностью не заменит, а только усилит.

Как использовать ИИ в технических специальностях, профтехобразовании и школе

В отличие от гуманитарных дисциплин, в технических специальностях использование ИИ уже стало неотъемлемой частью обучения. По словам Завгороднего, в программировании или научных исследованиях такие инструменты "фактически обязательны".

В то же время в профессионально-техническом образовании искусственный интеллект, по мнению чиновника, будет вводиться медленнее. Однако в перспективе десятилетий даже традиционные профессии, например сварщики или механики, изменятся под влиянием роботизации.

Дмитрий Завгородний Заместитель министра образования и науки Сварщики станут операторами сварочных роботов. Это будет более интересная и высокооплачиваемая работа. Для Украины, где людей становится меньше, автоматизация – это плюс, а не угроза.

Заместитель министра подчеркнул, что МОН уже работает над тем, чтобы навыки работы с ИИ вошли в профессиональный стандарт учителя. Хотя пока этого еще нет, ведомство активно распространяет соответствующие рекомендации, в частности для школ и университетов, а также напоминает о бесплатном годовом доступе студентов к Google Gemini.

Дмитрий Завгородний Заместитель министра образования и науки Это навык XXI века, и нам бы хотелось, чтобы как можно больше людей начали знакомиться с этими инструментами, проходили онлайн-курсы и использовали их в своей работе.

Обратите внимание! Рекомендации по использованию ИИ в образовании доступны на сайте Министерства образования и науки Украины. Документ должен помогать преподавателям, студентам и администрациям эффективно интегрировать ИИ в учебный и научный процесс. В нем объясняют, как формулировать качественные запросы, создавать задачи и подбирать нужные инструменты. В частности, ИИ может помогать преподавателям генерировать тесты или презентации, студентам – готовиться к экзаменам и писать научные работы, а администрациям – автоматизировать рутинные процессы.



В документе также опровергают мифы об ИИ, в частности, об угрозах академической добропорядочности или замены преподавателей. Отдельно в рекомендациях рассматриваются принципы безопасности – защита данных, человеческий контроль, прозрачность и недискриминация. Также приведены примеры внедрения политик ИИ в зарубежных вузах и различные сценарии его использования – от ограниченного до полного, в зависимости от задач и решений преподавателя.