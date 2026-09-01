"Гулькин нос": разгадываем значение странного фразеологизма

"С гулькин нос" – это много или мало? Если буквально представить себе это выражение, ответ не так уж и очевиден. А вот история его происхождения все объясняет.

О значении и происхождении этого фразеологизма рассказываем со ссылкой на Ukrainian Language.

"Гулькин нос" – что означает это странное выражение?

Иногда украинский язык сохраняет выражения, буквальное значение которых может сильно озадачить. Одно из них – "гулькин нос". Разберем, что означает этот фразеологизм и кто же такая загадочная Гулька.

Услышите "с гулькин нос" – не спешите представлять себе человека со странным прозвищем. На самом деле "гулька" здесь – вовсе не человек.

Сначала о значении. Так говорят, когда хотят описать, что чего-то очень мало, ничтожное количество, почти ничего.

"Денег у него – гулькин нос".

"Времени осталось – гулькин нос".

Но почему-то для обозначения небольшого количества вдруг понадобился нос?

Выражение "гулькин нос" происходит из русской разговорной речи. Слово "гулька" связано с названием голубя. Этих птиц традиционно зовут "гули-гули-гули", или так называют их "разговор".

А клюв – это буквально нос голубя / гульки, который по сравнению с ее телом очень даже маленький. То есть выражение можно понимать буквально как "голубиный нос". А нос у маленького голубя – вещь, согласитесь, совсем небольшая. Так и возник образ для обозначения чего-то ничтожного: если чего-то "гулькин нос", то этого очень мало.



Белый голубь / Magnifik

Интересно! Слова "Гулька" или "Гуля" могут использоваться и как ласковый вариант имени Галина, Гульнара или Гульджанат.

Есть ли такое выражение на украинском языке?

"Гулькин нос" можно услышать и в украинской речи, однако это заимствованный фразеологизм, пришедший из русского языка. В украинском языке есть немало собственных, очень образных способов сказать, что чего-то мало. Самый известный – "как кот наплакал", который есть и в русском языке.

А еще можно сказать:

як крапля в морі;

як заячий хвіст;

на заячий скік;

на волосину;

на один зуб;

як піску в жмені;

багацько як за шаг часнику;

на мишачу бідницю.

Фразеологизмы передают не просто малое количество, а часто еще и ощущение недостаточности: чего-то так мало, что этого явно не хватает. Поэтому "как кот наплакал" – это что-то чрезвычайно маленькое, ну просто с голубиного клювика.

Обратите внимание! Ранее мы писали о двух интересных словах "куций" и "короткий", почему они отличаются и что означает выражение "далеко куцому до зайца".

Иногда, чтобы найти меткое украинское слово или выражение, достаточно не переводить дословно, а поискать свой, украинский образ. Говорите на украинском!