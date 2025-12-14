Символ света в темноте: теплые поздравления с Ханукой

Ханука – важный праздник иудейской традиции, который празднуют евреи по всему миру. Его еще называют Праздником огней, ведь символизирует победу добра над злом.

На этот праздник евреи чтят событие очищения Иерусалимского храма после изгнания греко-сирийских войск с Храмовой горы. 24 Канал со ссылкой на Lux.fm предлагает красивые и теплые поздравления по случаю праздника.

Как поздравить с Ханукой?

Дата праздника не является фиксированной. Празднуют его в течение восьми дней и ночей.

В этом году празднования стартуют с заходом солнца 14 декабря. Закончатся гуляния с наступлением темноты 22 декабря.

Поэтому предлагаем такие теплые поздравления с этим праздником в картинках, стихах и прозе.

С Ханукой! Пусть этот праздник принесет не только свет, но и веру в собственные силы, надежду на лучшее будущее и любовь. Желаем вам уютных вечеров с семьей, вкусных латкес и настоящей радости от каждого мгновения праздника.

Зажигая свечи, помни: каждый свет символизирует твои достижения, мечты и силу идти вперед. Пусть эти дни принесут спокойствие, гармонию и самые теплые объятия близких. Удивляйся, мечтай, живи ярко – это твоя Ханука!



Ханука – это символ света во тьме. Пусть в вашей жизни всегда будет больше светлых дней, чем мрачных. Желаем найти силы даже в самые сложные времена, радоваться мелочам и никогда не терять веры в лучшее. Вкусного ханукийского угощения и теплых объятий от близких!

С Ханукой вас поздравляю

И желаю бед не знать,

Пусть свечи, как символ счастья,

Будут восемь дней гореть.

Пусть только добро прибудет,

Вера силы вам дает,

Пусть исполнятся все желания,

Праздник хороший наступает!



Желаю вам веселой и доброй Хануки! Пусть свечи зажгутся, и исчезнет мрак грусти, пусть наполнится жизнь настоящим счастьем и светлой любовью. Желаю уверенно продолжать свой путь, забывая о неприятностях и с надеждой направляясь вперед – к свету добра и удачи.

***

Праздник Хануки приходит,

Свечи в доме зажги,

Зло, обиды, неудачи неудачи

Ты из сердца отпусти.

Тени уже нет места,

Потому что горит благой огонь,

Пусть всегда с тобой будут

Мир, достаток и любовь.

***



