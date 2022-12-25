"Лайфхаки для инфлюэнсеров без хайпа": о каких иноязычных словах лучше забыть, говоря о праздниках
В украинский язык попало немало иностранных слов. Еще 20 лет тому назад о них знали единицы.
Давайте попробуем вспомнить, как мы говорили раньше. Эти слова иногда являются такими же меткими и короткими. следовательно 24 канал поможет найти вам украинские соответствия – и ни в коем случае не "эквиваленты".
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Как красиво по-украински говорить о праздниках
Есть много иностранных слов, которые можно легко заменить украинскими соответствиями. И это следует делать.
В второй подборке мы подскажем вам, о каких иноязычных словах лучше забыть, говоря о рождественско-новогодних праздниках. Предложим же красивые украинские соответствия, о которых не стоит забывать.
лук;
прайс-лист;
шоппинг;
Так что рассказываем вам, какие украинские соответствия подобрать, пока вы обсуждаете луга на праздники, идете на шоппинг и рассматриваете прайс-листы. Но сначала помните: обсуждаете ли вы "образы" на праздники, идете "за покупками" и рассматриваете "ценники".
иллюминация;
месседж;
кавер;
И даже когда ваш дом уже украшен к рождественско-новогодним праздникам, на елке мерцает сине-желтая иллюминация, а ваш любимый кавер прерывает новогодний месседж президента, также употребляйте только украинские слова. И говорите, что мерцает" освещение ", а " переработку музыкальной композиции "прерывает новогоднее" обращение " или " сообщение президента.
пранк;
квест;
инфлюэнсер;
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И даже если устраиваете друзьям пранк, квест или слушаете любимого инфлюэнсера, лучше скажите, что организуете " розыгрыш ", " поисковую игру " и слушаете " влиятельного человека ".
лайфхак;
хайп;
скилл;
челлендж;
Поэтому ловите эти лайфхаки, устраивайте челлендж с друзьями, чтобы приобрести новые скилы и не устраивать при этом хайпу. И, конечно, помните: ловите вы советы ", устраиваете" соревнование "бросаете друзьям" вызов". И все для того, чтобы приобрести новые " навыков " или " умений "без" голоса "-" шума ".
Следовательно, берите эти слова на вооружение – и веселых вам праздников!