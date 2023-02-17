Хорошо замаскировались – не игнорируйте: как заменить популярные иноязычные слова на украинскими
В украинский язык на протяжении веков влилось немало заимствований. Причем, некоторые иноязычные слова украинцы воспринимают уже как свои.
Однако для таких слов можно и иногда стоит найти украинские соответствия. И в этом вам поможет 24 Канал.
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Как красиво сказать на украинском
Иноязычные слова постоянно пополняют украинский язык и уже стали неотъемлемой частью его лексики. И хотя некоторые слова давно усвоились, есть много иностранных слов, которые можно легко заменить украинскими соответствиями. И это следует делать, чтобы наш язык со временем не превратился в суржиковый покруч.
В шестой подборке поможем вам найти правильные соответствия популярных заимствований.
актуальный;
анализ;
дайджест;
Так, в этом небольшом дайджесте или же кратком изложении сделаем анализ или же разбор такой лексики. Ведь сейчас эта тема становится все более актуальной – или же неотложной.
дебаты;
эквивалент;
игнорировать;
идентичный;
Вы можете устроить даже дебаты или обсуждение на этот счет. Но игнорировать – или же пренебрегать или легкомыслить – украинские слова не стоит. Они только кажутся идентичными – тождественными или такими же. Почти каждое заимствование имеет украинский эквивалент – соответствие.
дискомфорт;
полемика;
дискуссия;
потенциальный;
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радикальный;
результат;
инвестиция;
Радикально ли коренным образом, решительно менять свою речь мы вас не призываем. Только советуем сделать мудрую инвестицию или же вклад в свой словарный запас. Результат – или же следствие, итог – вас поразит.Итак, видим: хотя иноязычная лексика и обогащает язык, но употреблять его нужно в меру.