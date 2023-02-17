Хорошо замаскировались – не игнорируйте: как заменить популярные иноязычные слова на украинскими

В украинский язык на протяжении веков влилось немало заимствований. Причем, некоторые иноязычные слова украинцы воспринимают уже как свои.

Однако для таких слов можно и иногда стоит найти украинские соответствия. И в этом вам поможет 24 Канал.

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Как красиво сказать на украинском

Иноязычные слова постоянно пополняют украинский язык и уже стали неотъемлемой частью его лексики. И хотя некоторые слова давно усвоились, есть много иностранных слов, которые можно легко заменить украинскими соответствиями. И это следует делать, чтобы наш язык со временем не превратился в суржиковый покруч.

В шестой подборке поможем вам найти правильные соответствия популярных заимствований.

актуальный;

анализ;

дайджест;

Так, в этом небольшом дайджесте или же кратком изложении сделаем анализ или же разбор такой лексики. Ведь сейчас эта тема становится все более актуальной – или же неотложной.

дебаты;

эквивалент;

игнорировать;

идентичный;

Вы можете устроить даже дебаты или обсуждение на этот счет. Но игнорировать – или же пренебрегать или легкомыслить – украинские слова не стоит. Они только кажутся идентичными – тождественными или такими же. Почти каждое заимствование имеет украинский эквивалент – соответствие.

дискомфорт;

полемика;

дискуссия;

потенциальный;

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Итак, видим на примерах, что потенциальная – возможна – замена в некоторых случаях даже очень кстати. Хотя вы все же имеете право не соглашаться и устроить на этот счет дискуссию – обсуждение – или даже полемику – спор. Но все же, – дискомфорта или же неудобства такие слова у вас вызывать не должны.

радикальный;

результат;

инвестиция;

Радикально ли коренным образом, решительно менять свою речь мы вас не призываем. Только советуем сделать мудрую инвестицию или же вклад в свой словарный запас. Результат – или же следствие, итог – вас поразит.

Итак, видим: хотя иноязычная лексика и обогащает язык, но употреблять его нужно в меру.