В украинском языке есть красивые соответствия: как заменить интервенцию, лимит и маргинес
15 октября 2023, 18:00Читати новину українською
В украинском языке есть немало красивых удельных слов. Однако часть украинцев предпочитает заимствованные слова.
В большинстве своем потому, что иноязычные слова могут казаться краянам более современными. Однако Образование 24 советует все же больше обращать внимание на слова родного языка.
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Как заменить популярные иноязычные слова украинскими
В тридцатой подборке предлагаем вам еще 10 иностранных слов, которые можно легко заменить красивыми словами из соловьиной. А также их благозвучные украинские соответствия, которые советуем употреблять чаще.
- гіпотетичний – здогадний, домислений;
- імпорт – ввезення;
- авантюрист – пройдисвіт, шукач пригод;
- інтервенція – втручання, вторгнення;
- кулінарія – куховарство;
- лімітувати – обмежувати;
- марґінес – поле, берег, окраїна;
- аудієнція – офіційний прийом;
- об'єктивний – неупереджений;
- ревізія – перевірка.