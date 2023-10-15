В украинском языке есть красивые соответствия: как заменить интервенцию, лимит и маргинес

15 октября 2023, 18:00
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В украинском языке есть немало красивых удельных слов. Однако часть украинцев предпочитает заимствованные слова.

В большинстве своем потому, что иноязычные слова могут казаться краянам более современными. Однако Образование 24 советует все же больше обращать внимание на слова родного языка.

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Как заменить популярные иноязычные слова украинскими 

В тридцатой подборке предлагаем вам еще 10 иностранных слов, которые можно легко заменить красивыми словами из соловьиной. А также их благозвучные украинские соответствия, которые советуем употреблять чаще.

  • гіпотетичний – здогадний, домислений;
  • імпорт – ввезення;
  • авантюрист – пройдисвіт, шукач пригод;
  • інтервенція – втручання, вторгнення;
  • кулінарія – куховарство;
  • лімітувати – обмежувати;
  • марґінес – поле, берег, окраїна;
  • аудієнція – офіційний прийом;
  • об'єктивний – неупереджений;
  • ревізія – перевірка.
Так что во время расцвета украинского языка в мире отдавайте предпочтение именно удельным словам, а не заимствованиям!
Автор: Марія Волошин