В украинском языке есть красивые соответствия: как заменить интервенцию, лимит и маргинес

В украинском языке есть немало красивых удельных слов. Однако часть украинцев предпочитает заимствованные слова.

В большинстве своем потому, что иноязычные слова могут казаться краянам более современными. Однако Образование 24 советует все же больше обращать внимание на слова родного языка.

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Как заменить популярные иноязычные слова украинскими

В тридцатой подборке предлагаем вам еще 10 иностранных слов, которые можно легко заменить красивыми словами из соловьиной. А также их благозвучные украинские соответствия, которые советуем употреблять чаще.