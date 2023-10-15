В українській мові є красиві відповідники: як замінити інтервенцію, ліміт і марґінес
15 жовтня 2023, 18:00Читать новость на русском
Українська мова має чимало красивих питомих слів. Однак частина українців віддає перевагу запозиченим словам.
Здебільшого тому, що іншомовні слова можуть здаватися краянам сучаснішими. Однак Освіта 24 радить все ж більше звертати увагу на слова з рідної мови.
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Як замінити популярні іншомовні слова українськими
У тридцятій добірці пропонуємо вам ще 10 іншомовних слів, які можна легко замінити красивими словами зі солов'їної. А також – їхні милозвучні українські відповідники, які радимо вживати частіше.
- гіпотетичний – здогадний, домислений;
- імпорт – ввезення;
- авантюрист – пройдисвіт, шукач пригод;
- інтервенція – втручання, вторгнення;
- кулінарія – куховарство;
- лімітувати – обмежувати;
- марґінес – поле, берег, окраїна;
- аудієнція – офіційний прийом;
- об'єктивний – неупереджений;
- ревізія – перевірка.