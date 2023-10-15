В українській мові є красиві відповідники: як замінити інтервенцію, ліміт і марґінес

Українська мова має чимало красивих питомих слів. Однак частина українців віддає перевагу запозиченим словам.

Здебільшого тому, що іншомовні слова можуть здаватися краянам сучаснішими. Однак Освіта 24 радить все ж більше звертати увагу на слова з рідної мови.

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Як замінити популярні іншомовні слова українськими

У тридцятій добірці пропонуємо вам ще 10 іншомовних слів, які можна легко замінити красивими словами зі солов'їної. А також – їхні милозвучні українські відповідники, які радимо вживати частіше.