Замечательные соответствия: какие иноязычные слова о праздниках следует заменить украинскими

23 декабря 2023, 18:30
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Украинцы часто любят употреблять заимствованные из разных языков слова. Даже когда рассказывают о праздниках.

Образование 24 вместо этого советует употреблять чаще слова с родного языка. И в канун Сочельника расскажем вам, какие интересные праздничные слова из соловьиной стоит употреблять чаще.

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Как заменить иноязычные слова о праздниках украинскими 

В тридцать девятой подборке советуем  вам заменить десять популярных иностранных слов, которые вы можете употреблять во время рождественско-новогодних праздников. И предлагаем вместить в свою речь благозвучные их соответствия с украинского  языка.

  • фотографія – світлина, знимка (діал.);
  • оригінал – першотвір;
  • прайс – ціна;
  • фейк – неправда, брехня;

Празднуйте Рождество в кругу семьи, вспоминайте "першотвори" колядок, делайте "світлини" на память. Но при этом помните "ціну"  соборности Украины и не верьте "брехні" врагов.

  • імідж – образ;
  • донейт (донат) – внесок;
  • інвестиція – вклад;

И так же, как вы позаботились о своем образе (укр. "образі") на праздники, внесите свой "внесок" во благо украинской армии. Это ведь ваш очередной маленький "вклад" в Победу нашей страны.

  • інертний – млявий, байдужий;
  • пасивний – бездіяльний;
  • консолідувати – об'єднувати, згуртовувати;

Не будьте при этом "байдужими, бездіяльними" ведь важно, в том числе и во время праздников, быть важной частицей "згуртованого" украинского общества.

Мирных вам праздников, дорогие украинцы!
Автор: Марія Волошин