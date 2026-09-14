Слово "изъян" имеет украинское происхождение: что оно означало когда-то

Бывает, мы хотим сказать, что у вещи, человека или работы есть какой-то недостаток, и первое слово, которое приходит на ум, – "изъян". Но в украинском языке для этого есть немало своих точных слов.

Так откуда же оно взялось и что означало изначально, рассказываем со ссылкой на "Горох".

"Изъян" – как сказать на украинском о недостатке?

Иногда мы механически переносим в украинский язык русские слова, потому что знаем их значение, потому что когда-то пользовались и ими.

Иногда русское слово настолько прочно укоренилось в речи, что украинский эквивалент не сразу приходит на ум. Вот, например, "изъян". Это слово используют, когда хотят сказать об ошибке, недостатке, неправильности почему-то: расчетах, рассуждениях, конструкциях, изделиях.

Как сказать на украинском, если хочется говорить об определенной ошибке? Наш язык предлагает сразу несколько вариантов, которые уместно использовать в каждом конкретном случае:

Вада .

Дефект.

Огріх.

Прогріх.

Хиба .

Ґандж.

А "недолік" сегодня тоже вполне употребимое слово, хотя его история интереснее, чем кажется. В древнем украинском языке "недолик" был связан прежде всего с понятием недостатка. Со временем его значение расширилось.

Конечно, внимательность к деталям – важная и очень ценная черта, но есть и другая, язвительная – постоянно искать почему-то ошибку. И у украинцев на этот случай есть своя поговорка – "искать ганджи" или "ганджить".

Откуда взялось слово "изъян"?

Что общего между русским "изъян", персидским словом со значением "ущерб" и "Энеидой" Котляревского? На первый взгляд – ничего. Но именно так можно проследить интересную историю слова.

Это слово не славянского происхождения. Согласно этимологическим словарям, русское"изъян" было заимствовано через тюркские языки из новоперсидского ziyān – "вред, ущерб, потеря". То есть изначально речь шла не просто о какой-то "плохой черте", а о вреде, ущербе, определенной потере. Форма слова со временем, вероятно, претерпела влияние другого русского слова – "изъять".

И здесь есть интересный украинский след, ведь изначально слово употреблялось и у нас в своем первоначальном значении. В старом украинском языке действительно встречалось слово "із'ян". Например, в "Энеиде" Ивана Котляревского читаем:

"Нехай видумують гостинці

Енею нашому в із'ян".

Здесь "из’ян" означает – вред, ущерб. Именно так это слово объясняют и в материалах к старым украинским текстам.

Оно встречается и в произведении Петра Гулака-Артемовского:

"Та вже ж лизнув,

Та вже й мазнув

Султана по пиці!

Провів шрамки:

Будуть втямки.

Так, бач, султан,

На сей із'ян".

Здесь "из’ян" также употреблено в значении "ущерб".

Но в этом значении слово мы встретим разве что в литературе. А в современном языке – это русизм, который можно заменить собственными эквивалентами.

Поэтому лучше не искать одного слова на все случаи. Если речь идет о несовершенстве – скажем, "гандж"; об ошибке – "хиба" или "огріх"; о физическом дефекте – "вада"; а когда мы имеем в виду общий недостаток – "недолик".

Именно контекст подсказывает самое точное украинское слово.