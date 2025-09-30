В сентябре вступил в силу Закон Украины "О профессиональном образовании". Он станет основой для немалого количества изменений в отрасли.

В частности, должно открыть путь к современной, гибкой и ориентированной на потребности рынка труда системы. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в телеграмм-канале главы Образовательного комитета Верховной Рады Сергея Бабака.

Что изменится в профобразовании?

Нардеп назвал основные изменения, которые гарантирует вышеупомянутый закон. Он отметил, что закон инициировал Образовательный комитет Рады.

получить первую профессию можно будет в любом возрасте. Вторую или третью – через 3 года после получения первой,

– уточнил народный избранник.

И добавил: важно, что ветераны войны, которым нужна скорейшая интеграция в общественную жизнь, смогут получить новую профессию раньше чем за 3 года.

️До 1 января 2027 года Министерство образования и науки Украины должно разработать формулу бюджетного финансирования учреждений профессионального образования.

также до 1 сентября 2027 года все коммунальные и государственные учреждения профессионального образования, где обучается 400 человек и более, должны быть реорганизованы в некоммерческие общества,

– уточнил нардеп.

Какие еще изменения ожидают профобразование?