Вторая профессия – через 3 года: какие основные изменения ждут сферу профессионального образования
- Закон Украины "О профессиональном образовании" позволяет получить первую профессию в любом возрасте, а вторую или третью – через 3 года.
- К 2027 году все учреждения профобразования с более 400 учениками должны стать некоммерческими обществами, а также появятся наблюдательные советы.
В сентябре вступил в силу Закон Украины "О профессиональном образовании". Он станет основой для немалого количества изменений в отрасли.
В частности, должно открыть путь к современной, гибкой и ориентированной на потребности рынка труда системы. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в телеграмм-канале главы Образовательного комитета Верховной Рады Сергея Бабака.
Смотрите также "Неэффективная трата денег": как в Украине объединяют профтехи
Что изменится в профобразовании?
Нардеп назвал основные изменения, которые гарантирует вышеупомянутый закон. Он отметил, что закон инициировал Образовательный комитет Рады.
получить первую профессию можно будет в любом возрасте. Вторую или третью – через 3 года после получения первой,
– уточнил народный избранник.
И добавил: важно, что ветераны войны, которым нужна скорейшая интеграция в общественную жизнь, смогут получить новую профессию раньше чем за 3 года.
Интересно! Вступительную кампанию в профтехи в этом году продлили.
️До 1 января 2027 года Министерство образования и науки Украины должно разработать формулу бюджетного финансирования учреждений профессионального образования.
также до 1 сентября 2027 года все коммунальные и государственные учреждения профессионального образования, где обучается 400 человек и более, должны быть реорганизованы в некоммерческие общества,
– уточнил нардеп.
Смотрите также "Группы полные": какая самая популярная специальность в профессиональном образовании в Украине
Какие еще изменения ожидают профобразование?
- Ранее в МОН рассказывали, что в учреждениях профтехобразования появятся наблюдательные советы, которые будут влиять на качество образования и назначение руководителей.
- Запланировали ввести новые профессии, новые учебные программы и создать наблюдательные советы в учебных заведениях. Последние будут состоять преимущественно из представителей работодателей.
- Результаты обучения будут привязаны к современным профессиональным стандартам. МОН при этом будет проверять, достигают ли выпускники этих навыков и стандартов.