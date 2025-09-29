Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Дмитрий Завгородний. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".
Какие профессии популярны в профобразовании?
Чиновник рассказал, что украинцы идут осваивать те профессии, которые им наиболее понятны.
То есть туда, где они интуитивно понимают, что будет этот человек делать. Автослесарей, трактористов и поваров набирать гораздо легче, чем операторов станков с программным управлением, потому что дети не видели, не знают, что это такое,
– уточнил он.
Завгородний добавил, что МОН не имеет статистически сейчас информации о дефиците поваров.
Да, вакансии есть. Это действительно популярная профессия. Она везде нужна и востребована, и хорошее трудоустройство. Но она наиболее популярна, и легко набираются полные группы, причем во всех областях,
– сообщил заместитель министра.
И отметил: проблемы здесь точечные: там, где эти профессии или новые и современные, или просто непопулярные, но нужны. И это надо решать двумя способами: профориентационно или образованием для взрослых.
Интересно! В сентябре вступил в силу в силу Закон Украины "О профессиональном образовании". Он открывает путь к современной, гибкой и ориентированной на потребности рынка труда системе.
Какие специальности чаще всего выбирали поступающие в колледжи?
Абитуриенты в этом году подали больше всего заявлений на такие специальности:
"Менеджмент";
"Автомобильный транспорт";
"Электрическая инженерия";
"Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок";
"Учет и налогообложение";
"Строительство и гражданская инженерия";
"Компьютерная инженерия".