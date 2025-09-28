Воспользоваться возможностью поступления на контракт абитуриенты могут до 20 октября, отмечает 24 Канал. Министерство образования и науки Украины зато рассказало, какие специальности в этом году стали самыми популярными среди поступающих в учреждения профессионального предвысшего образования.

Читайте "Важный вызов": Лисовой рассказал об увеличении зарплат в колледжах, училищах, садах

Какие специальности чаще всего выбирали поступающие в колледжи в 2025 году?

Более 700 профессиональных колледжей во всех регионах Украины будут готовить кадры для восстановления нашего государства. Студенты будут получать образование в пределах 68 специальностей.

Абитуриенты в этом году подали больше всего заявлений на такие специальности:

  • "Менеджмент";

  • "Автомобильный транспорт";

  • "Электрическая инженерия";

  • "Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок";

  • "Учет и налогообложение";

  • "Строительство и гражданская инженерия";

  • "Компьютерная инженерия".


Самые популярные специальности среди поступающих в колледжи 2025 / МОН

Интересно! В сентябре вступил в силу в силу Закон Украины "О профессиональном образовании". Он открывает путь к современной, гибкой и ориентированной на потребности рынка труда системы.

В МОН также сообщили, что специальности "Строительство и гражданская инженерия", "Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок" и "Медсестринство" не теряют популярности уже второй год подряд.

60% зачисленных студентов – это выпускники 9 классов, почти 30% – одиннадцатиклассники,
– уточнили в ведомстве.

Более 66 тысяч зачисленных на обучение студентов колледжей будут получать образование за средства государства. Более 50 тысяч – за деньги физических или юридических лиц.

К теме В Украине стартовало дополнительное поступление в колледжи на контракт

Что известно о вступительной кампании в колледжи 2025?

  • В этом году поступающие в колледжи должны были пройти собеседования, конкурс творческих или физических способностей, а также подать мотивационные письма.
  • Вместо прохождения собеседования абитуриент мог предоставить результаты НМТ 2022, 2023, 2024 или 2025 годов.
  • Можно было подать до 15 заявлений: 5 – на бюджет и 10 – на контракт. Регистрация заявлений абитуриентов происходила через их личные электронные кабинеты.
  • Сроки поступления для выпускников 9 и 11 классов разные.