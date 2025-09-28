Скористатись можливістю вступу на контракт абітурієнти можуть до 20 жовтня, зазначає 24 Канал. Міністерство освіти і науки України натомість розповіло, які спеціальності цьогоріч стали найпопулярнішими серед вступників до закладів фахової передвищої освіти.
Які спеціальності найчастіше обирали вступники до коледжів 2025 року?
Понад 700 фахових коледжів у всіх регіонах України готуватимуть кадри для відбудови нашої держави. Студенти здобуватимуть освіту у межах 68 спеціальностей.
Абітурієнти цьогоріч подали найбільше заяв на такі спеціальності:
"Менеджмент";
"Автомобільний транспорт";
"Електрична інженерія";
"Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок";
"Облік і оподаткування";
"Будівництво та цивільна інженерія";
"Комп'ютерна інженерія".
Найпопулярніші спеціальності серед вступників до коледжів 2025 / МОН
Цікаво! У вересні набув чинності Закон України "Про професійну освіту". Він відкриває шлях до сучасної, гнучкої та орієнтованої на потреби ринку праці системи.
У МОН також повідомили, що спеціальності "Будівництво та цивільна інженерія", "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" і "Медсестринство" не втрачають популярності вже другий рік поспіль.
60% зарахованих студентів – це випускники 9 класів, майже 30% – одинадцятикласники,
– уточнили у відомстві.
Понад 66 тисяч зарахованих на навчання студентів коледжів здобуватимуть освіту за кошти держави. Понад 50 тисяч – за гроші фізичних чи юридичних осіб.
Що відомо про вступну кампанію до коледжів 2025?
- Цьогоріч вступники до коледжів мали пройти співбесіди, конкурс творчих чи фізичних здібностей, а також подати мотиваційні листи.
- Замість проходження співбесіди вступник міг надати результати НМТ 2022, 2023, 2024 або 2025 років.
- Можна було подати до 15 заяв: 5 – на бюджет та 10 – на контракт. Реєстрація заяв вступників відбувалася через їхні особисті електронні кабінети.
- Терміни вступу для випускників 9 та 11 класів різні.