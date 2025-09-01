Лисовой рассказал, как и почему обновляют школьную программу
- Министерство образования и науки Украины обновляет школьную программу для уменьшения нагрузки на учеников.
- К работе привлекли немало экспертов.
- Новые программы должны быть написаны уже до конца года.
Министерство образования и науки Украины постепенно обновляет школьную программу. Это делают для того, в частности, чтобы ученики не были такими перегруженными.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление министра образования и науки Оксена Лисового в интервью проекту Newsмейкер. Чиновник говорит, что основным направлением в реформировании станет рационализация программы.
Как обновляют школьную программу?
Лисовой отметил, что программы в школах действительно перегружены. Он это видит и как отец.
Я сам видел моих очень старательных детей, которые изучают очень много, очень старательно, потому что не хотят разочаровывать учительницу, и очень ненужного. Отдельная задача, которую перед собой ставили, когда пришли в министерство – задача рационализировать программы,
– признался министр.
Он также рассказал, о каких проблемах со школьной программой говорится. Так, стоит учитывать:
- перегруженность учеников;
- отсутствие синхронизации контента;
- недостаток межпредметных связей;
- нечеткость сквозных образовательных целей.
МОН, по словам его руководителя, уже начало работу над новыми концепциями для образовательных отраслей. Именно они будут основой в будущих модельных программах, учебниках и методических материалах.
Учитывая рациональность нагрузки, на формирование целостной картины мира у ребенка, учитывая прикладные ориентиры, то есть прикладные знания, которые могут быть применены в одном предмете при изучении другого, в жизни, в проектной деятельности, в социальном предпринимательстве. Эти вещи мы сейчас отрабатываем,
– заявил чиновник.
К работе привлекли немало экспертов. Новые программы должны быть написаны уже до конца года.
Также министр подчеркнул важность сохранения принципа равного доступа к качественному образованию.
Какие новые предметы появятся в школьной программе?
С 1 сентября уроки энергоэффективности станут частью учебного процесса.
Учеников 4 – 11 классов будут учить рационально использовать ресурсы, уменьшать потребление энергии и заботиться об окружающей среде.
В 8-х классах также появится новый обязательный предмет "Предпринимательство и финансовая грамотность".
Программа содержит управление личными финансами, налоги, банковские услуги, а также основы предпринимательства. С 2026 года этот предмет будут изучать и 9-классники.