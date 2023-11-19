Француз выучил украинский язык и поет песни: Пивоваров обнародовал трогательное видео
Источник:Артем Пивоваров
Известный украинский певец Артем Пивоваров обнародовал трогательное видео, героем которого стал француз. Иностранец выучил украинский язык и даже уже поет на нем песни.
Парень рассказал, что он из Страсбурга. Успехи в изучении нашего языка поразили сначала Пивоварова, а впоследствии – немало украинцев.
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Француз выучил украинский язык и поет песни
Певец написал: его концерты за границей посещают многие иностранцы, которые поддерживают украинцев не только донатами, но и идейно.
Француз разговаривает на украинском! Друзья! Человек не то что пытается говорить по-украински, он уверенно говорит по-украински!
– подчеркнул артист.
И добавил, что в последний раз с этим поклонником они виделись на концерте в Берлине.
Сегодня ты просто делаешь невероятные успехи, друг. Спасибо!
– добавил Пивоваров.
И отметил, что этот поклонник знает и поет все его песни.
Заметим, Артем Пиповаров в рамках авторского проекта "Твои стихи, мои ноты" популяризирует украинскую культуру через призму музыки. Он сольно или в дуэте с другими артистами дает новую музыкальную жизнь таким произведениям как "Думы мои, думы мои" Тараса Шевченко, "Там около тополи", "Ой на горе" и т.д.
Что говорят украинцы
Украинцы также были поражены увиденным. В комментариях к видео они написали:
- Молодец!!!! Значит все зависит от человека!
- Просто нет слов...
- Какие вы молодцы!
- Имею также 2 друзей – французов, – которые учат украинский и довольно хорошо уже им владеют!! БРАВО!!!
- Иностранцы могут, а многие из нас нет?
- Современная молодежь – очень умная, крутая. Ломает строй "совдепия". Надо равняться на молодежь, развиваться, жить и думать о будущем.