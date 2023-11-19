Француз выучил украинский язык и поет песни: Пивоваров обнародовал трогательное видео

Известный украинский певец Артем Пивоваров обнародовал трогательное видео, героем которого стал француз. Иностранец выучил украинский язык и даже уже поет на нем песни.

Парень рассказал, что он из Страсбурга. Успехи в изучении нашего языка поразили сначала Пивоварова, а впоследствии – немало украинцев.

Смотрите также Почему украинцы, перешедшие на украинский из русского, возвращаются к языку агрессора

Француз выучил украинский язык и поет песни

Певец написал: его концерты за границей посещают многие иностранцы, которые поддерживают украинцев не только донатами, но и идейно.

Француз разговаривает на украинском! Друзья! Человек не то что пытается говорить по-украински, он уверенно говорит по-украински!

– подчеркнул артист.

И добавил, что в последний раз с этим поклонником они виделись на концерте в Берлине.

Сегодня ты просто делаешь невероятные успехи, друг. Спасибо!

– добавил Пивоваров.

И отметил, что этот поклонник знает и поет все его песни.

Заметим, Артем Пиповаров в рамках авторского проекта "Твои стихи, мои ноты" популяризирует украинскую культуру через призму музыки. Он сольно или в дуэте с другими артистами дает новую музыкальную жизнь таким произведениям как "Думы мои, думы мои" Тараса Шевченко, "Там около тополи", "Ой на горе" и т.д.

Что говорят украинцы

Украинцы также были поражены увиденным. В комментариях к видео они написали: