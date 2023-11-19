Француз вивчив українську мову і співає пісні: Пивоваров оприлюднив зворушливе відео
Джерело:Артем Пивоваров
Відомий український співак Артем Пивоваров оприлюднив зворушливе відео, героєм якого став француз. Іноземець вивчив українську мову та навіть уже співає нею пісні.
Хлопець розповів, що він зі Страсбурга. Успіхи у вивченні нашої мови вразили спочатку Пивоварова, а згодом – чимало українців.
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Француз вивчив українську мову і співає пісні
Співак написав: його концерти за кордоном відвідує багато іноземців, які підтримують українців не тільки донатами, але й ідейно.
Француз розмовляє українською! Друзі! Людинка не те що намагається говорити українською, вона впевнено говорить українською!
– наголосив артист.
І додав, що останнього разу із цим шанувальником вони бачились на концерті у Берліні.
Сьогодні ти просто робиш неймовірні успіхи, друже. Дякую!
– додав Пивоваров.
І наголосив, що цей шанувальник знає та співає усі його пісні.
Зауважимо, Артем Пиповаров у межах авторського проєкту "Твої вірші, мої ноти" популяризує українську культуру крізь призму музики. Він сольно чи у дуеті з іншими артистами дає нове музичне життя таким творам як "Думи мої, думи мої" Тараса Шевченка, "Там у тополі", "Ой на горі" тощо.
Що кажуть українці
Українці також були вражені побаченим. У коментарях до відео вони написали:
- Молодець!!!! Значить все залежить від людини!!!
- Просто нема слів...
- Які ви молодці!
- Маю також 2 друзів – французів, – які вчать українську і доволі гарно вже нею володіють!! БРАВО!!!
- Іноземці можуть, а багато з нас ні?
- Сучасна молодь – дуже розумна, крута. Ламає стрій "совдепія". Треба рівнятися на молодь, розвиватись, жити і думати про майбутнє.