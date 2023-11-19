Хлопець розповів, що він зі Страсбурга. Успіхи у вивченні нашої мови вразили спочатку Пивоварова, а згодом – чимало українців.
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Француз вивчив українську мову і співає пісні
Співак написав: його концерти за кордоном відвідує багато іноземців, які підтримують українців не тільки донатами, але й ідейно.
Француз розмовляє українською! Друзі! Людинка не те що намагається говорити українською, вона впевнено говорить українською!
– наголосив артист.
І додав, що останнього разу із цим шанувальником вони бачились на концерті у Берліні.
Сьогодні ти просто робиш неймовірні успіхи, друже. Дякую!
– додав Пивоваров.
І наголосив, що цей шанувальник знає та співає усі його пісні.
Зауважимо, Артем Пиповаров у межах авторського проєкту "Твої вірші, мої ноти" популяризує українську культуру крізь призму музики. Він сольно чи у дуеті з іншими артистами дає нове музичне життя таким творам як "Думи мої, думи мої" Тараса Шевченка, "Там у тополі", "Ой на горі" тощо.
Що кажуть українці
Українці також були вражені побаченим. У коментарях до відео вони написали:
- Молодець!!!! Значить все залежить від людини!!!
- Просто нема слів...
- Які ви молодці!
- Маю також 2 друзів – французів, – які вчать українську і доволі гарно вже нею володіють!! БРАВО!!!
- Іноземці можуть, а багато з нас ні?
- Сучасна молодь – дуже розумна, крута. Ламає стрій "совдепія". Треба рівнятися на молодь, розвиватись, жити і думати про майбутнє.