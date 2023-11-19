Парень рассказал, что он из Страсбурга. Успехи в изучении нашего языка поразили сначала Пивоварова, а впоследствии – немало украинцев.

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Француз выучил украинский язык и поет песни

Певец написал: его концерты за границей посещают многие иностранцы, которые поддерживают украинцев не только донатами, но и идейно.

Француз разговаривает на украинском! Друзья! Человек не то что пытается говорить по-украински, он уверенно говорит по-украински!

– подчеркнул артист.

И добавил, что в последний раз с этим поклонником они виделись на концерте в Берлине.

Сегодня ты просто делаешь невероятные успехи, друг. Спасибо!

– добавил Пивоваров.

И отметил, что этот поклонник знает и поет все его песни.

Заметим, Артем Пиповаров в рамках авторского проекта "Твои стихи, мои ноты" популяризирует украинскую культуру через призму музыки. Он сольно или в дуэте с другими артистами дает новую музыкальную жизнь таким произведениям как "Думы мои, думы мои" Тараса Шевченко, "Там около тополи", "Ой на горе" и т.д.

Что говорят украинцы

Украинцы также были поражены увиденным. В комментариях к видео они написали:

Молодец!!!! Значит все зависит от человека!

Просто нет слов...

Какие вы молодцы!

Имею также 2 друзей – французов, – которые учат украинский и довольно хорошо уже им владеют!! БРАВО!!!

Иностранцы могут, а многие из нас нет?

Современная молодежь – очень умная, крутая. Ломает строй "совдепия". Надо равняться на молодежь, развиваться, жить и думать о будущем.

Раньше мы тоже писали: военный и поэт Павел Вышебаба рассказал в интервью 24 Каналу, почему немало украинцев, которые с начала полномасштабной войны перешли на украинский из русского, возвращаются назад к языку агрессора.