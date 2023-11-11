Почему украинцы, перешедшие на украинский из русского, возвращаются к языку агрессора

Военный и поэт Павел Вышебаба рассказал, почему многие украинцы, которые с начала полномасштабной войны перешли на украинский с русского, возвращаются обратно к языку агрессора. Одной из причин есть нехватка силы воли у этих граждан.

Об этом Вышебаба рассказал в интервью 24 Каналу. И добавил, что, с другой стороны, влияет работа российского ИПСО, ФСБ.

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Почему часть украинцев снова возвращается к общению на русском

Воин отметил: на вышеупомянутое решение украинцев могут влиять и комментарии в сети типа "какая разница на каком языке", "а есть военные, которые на русском говорят" и т.д.

Я считаю, что это подыгрывание врагу или прямая его работа, если люди говорят, что язык не имеет никакого значения. И люди, которые легко поддаются влиянию такого информационного шума и переходят обратно на русский, потому что так проще,

– подчеркнул военный.

По его мнению, не все способны принять решение и придерживаться его.

Есть люди безвольные, клонящиеся туда, куда ветер дует. Ветер подул в одну сторону – они заговорили по-украински; ветер подул в другую, что-то прочитали, посмотрели, какое-то видео – снова говорят по-русски. Так всегда будет,

– добавил поэт.

При этом подчеркнул: важно, чтобы процент людей, которые говорят по-украински, постепенно увеличивался.

Вышебаба, который в 2014 году, с началом вторжения россиян, перешел на украинский с русского, также признался: ему нравится, когда люди общаются с ним на государственном (даже если они дома говорят на русском), если он декларирует, что общается на украинском. При этом призвал не скрывать, что вам приятнее общаться именно на украинском языке.

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