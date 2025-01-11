О Кафе Птах и Мавпа Буф: в чем секрет этих фраз при изучении языка

Чтобы изучение правил украинского языка не казалось сложным и скучным, попробуйте их запоминать через мнемонические фразы. На каждое из них можно придумать интересные, забавные и остроумные фразы, которые облегчат обучение.

Правила украинского языка не являются самыми легкими. Но обучение можно сделать живым и интересным при подготовке к НМТ, используя мнемонические фразы. 24 Канал познакомит с некоторыми из них.

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Почему кафе и обезьяна в правилах языка

Главная задача мнемонической фразы – облегчить запоминание сложного, вызвав приятную ассоциацию. Поэтому фразы могут быть забавные, странные, смешные, но легкие и нести шифр и вызывать ассоциацию.

В украинском языке уже сформировался ряд мнемонических фраз, которыми пользуются учителя языка. Одна из них – КаФе ПТаХ.

Правило же касается написания приставки в слове с- или з-. С- пишем только перед к, ф, п, т, х (проще запомнить как КаФе ПТаХ): сказать, сжечь, сфотографировать, создать, одобрить. А во всех остальных случаях имеем з-.

Кафе Птах / инфографика "Язык – ДНК нации"

Приглашаю в кафе "Птах": смотрите видео

Есть еще другие варианты фразы для запоминания этого правила:

Т ихо Х одить К іт П о Ф абриці

ихо одить іт о абриці К азав П етро: " Т реба ф арбувати х ату".

азав етро: " реба арбувати ату". К оли П ідеш Т и Ф арбувати Х ату

оли ідеш и арбувати ату К оли Т и Ф едоре П ерестанеш Х воріти

оли и едоре ерестанеш воріти Т ато К упив П етрику Ф отоапарат " Х арків".

ато упив етрику отоапарат " арків". К а П е Т и Х а Ф едорівна

а е и а едорівна КаПеТуХа еФ

Здесь выбирайте на свой вкус или придумайте собственную!

В чем секрет МаВПи БуФа правило гласит, что после губных согласных М, В, П, Б, Ф перед гласными Я, Ю, Е, Ї пишется апостроф.

Например: м'яч, в'юн, п'ять, б'ють, ф'ючерс, жираф'ячий.

Кто же такая Мавпа Буф / инфографика "Украинский – это круто!"

Есть и другой вариант: Бабуся Подарувала Веселій Марійці Робочий Фартушок. Здесь уже отметили и Р – кур'єр. Только не забудьте, что правило действует при твердом и раздельном произношении перед я, ю, є, ї.

С такими фразами – значительно проще!