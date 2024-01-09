Более 300 тысяч украинских школьников нуждаются в гаджетах для обучения – МОН

Более 300 тысяч детей уязвимых категорий и более 60 тысяч педагогов в Украине нуждаются в гаджетах для дистанционного и смешанного обучения. В Минобразования говорят, что поддержка от партнеров в этом случае очень важна.

Так, именно международные партнеры часто помогают украинским детям учиться без образовательных потерь, предоставляя им гаджеты. В частности, поддерживает Япония.

Смотрите также Шмигаль сделал заявление о количестве укрытий и Службе образовательной безопасности в школах

Более 300 тысяч украинских школьников нуждаются в гаджетах для обучения

Министр образования отметил, что правительство Японии поддерживает МОН и ЮНИСЕФ в создании цифровых образовательных центров (DLC). Это просторы, которые открывают преимущественно в тех регионах, где дети не могут сегодня учиться очно.

Для таких центров Япония уже передала разные девайсы для обучения. Вскоре направит 85 комплектов оборудования для функционирования DLC (ноутбуки, планшеты, генераторы, проекторы, STEM-наборы и т.п.).

Речь идет не только о доступе к образованию, но и о возможности общаться со сверстниками и получать поддержку от учителей,

– подчеркнул Лисовой.

Ваша дитина отримала недостатній рівень знань у цьому році? Це легко виправити з “Оптіма”. Провідна дистанційна школа України пропонує унікальну благодійну програму для учнів 1 – 11 класів. Все, що потрібно – заповнити заявку та отримати безплатний доступ до освітніх матеріалів з 2 будь-яких предметів на 3 місяці. Подаруйте своїй дитині шанс здобути якісну освіту вже сьогодні!

Раньше мы информировали, что учащиеся в Украине могут бесплатно получить ноутбук для обучения. Однако не все. Что для этого нужно и как можно получить девайс для обучения, читайте по ссылке.