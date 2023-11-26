Так, в ноябре детский фонд ООН ЮНИСЕФ в сотрудничестве с Минобразования Украины предоставил ученикам в Украине почти 29 тысяч новых ноутбуков. Кто и как может получить гаджет бесплатно, читайте дальше.

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Кто и как может получить ноутбук

Международные партнеры помогают украинским детям получать образование, ведь не все учащиеся во время войны могут посещать школу.

В Минобразования Украины говорят: оборудование закупили и доставили при поддержке ЕС и правительств разных стран мира.

Эти ноутбуки предназначены для учащихся среднего и старшего школьного возраста из 10 областей Украины: Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Черниговской, Харьковской и Херсонской.

Учащиеся получают гаджеты во временное пользование.

Их могут получить:

школьники-переселенцы;

учащиеся с инвалидностью;

дети из малообеспеченных семей;

дети, лишенные родительской опеки;

дети из других уязвимых категорий.

Ноутбуки распределят среди учебных заведений.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Глава МОН Оксен Лисовой отмечал, что гаджет дает возможность учиться, общаться со сверстниками и получать поддержку от учителей.