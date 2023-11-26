К тому же, ученики часто снимают такие случаи на телефон и выкладывают в сеть. Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой в эфире "Завтрака с 1+1" рассказал, как должен действовать учитель, если он стал жертвой буллинга на уроке.

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Как должен действовать учитель, если учащиеся пытаются сорвать урок

Лисовой рассказал: если ситуация на уроке выходит из-под контроля педагога, он понимает, что дальше не может влиять на класс, в таком случае учитель должен остановить урок. При этом обратиться в администрацию школы: задействовать медиацию директора, заместителя директора, своих когег.

Мы понимаем, что психологически измотаны сейчас все: и подростки, и учителя. Но очень важно, чтобы педагог сохранял контроль над собственными эмоциями. Если вдруг ты чувствуешь, что теряешь контроль, тебе нужно обратиться в администрацию школы,

– акцентировал Лисовой.

И добавил, что в основном кто-то из администрации есть в школе.

Министр при этом подытожил: прежде всего учитель должен сохранять контроль над своими эмоциями.

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Когда и насколько повысят зарплату учителям

Оксен Лисовой также рассказал, что правительство планирует повысить зарплату учителям в два этапа:

И – на 10% с января;

ІІ – на 12,6% с апреля.

По словам чиновника, в среднем учитель получает около 13 тысяч гривен.

После повышения эта сумма будет составлять 14 тысяч гривен, с апреля – около 16 тысяч.