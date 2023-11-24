Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой в эфире "Завтрака с 1+1" отметил, что эта субвенция была увеличена на 15,5 миллиарда гривен. Большинство средств и направят на оплату труда педагогов.
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Когда и насколько повысят зарплату учителям
Глава МОН отметил, что правительство планирует повысить зарплату учителям в два этапа:
- И – на 10% с января;
- ІІ – на 12,6% с апреля.
Когда и насколько повысят зарплату учителям / скриншот видео
Приоритет в стране – оборона. Мы понимаем, что были уменьшены определенные выплаты (из-за полномасштабной войны – 24 Канал), но важно то, что они возобновляются и возвращаются,
– отметил министр.
И добавил, что такие повышения и соответствующие суммы еще далеки от достойной зарплаты, которую должен получать учитель.
Какая средняя зарплата учителя в Украине
Лисовой также рассказал, что средняя зарплата учителя зависит от категорийности, погрузки, стажа и тому подобное.
В среднем учитель получает около 13 тысяч гривен. Минимальная зависит от нагрузки – может быть 9 тысяч,
– уточнил министр.
После повышения, по словам главы МОН, средняя зарплата учителя с января составит 14 тысяч гривен, с апреля – около 16 тысяч.
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Что раньше Лисовой говорил о повышении зарплаты учителям
- Министр образования и науки Оксен Лисовой ранее анонсировал новый формат оплаты труда педагогам.
- Изменения должны заработать в 2025 году.
- Базовая часть зарплаты составит около 80%, еще около 20% – надбавки.
- Будут действовать и другие надбавки: региональные доплаты и доплаты директора школы.