Все из-за неблагоприятных погодных условий. 27 ноября в столице прогнозируют снегопад.

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В школах Киева могут изменить формат обучения

Для учащихся, которые будут находиться в школах, обеспечат очное обучение. Для тех учеников, которые из-за погодных условий останутся дома – дистанционное.

Решение было принято во время заседания Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Так, школы в Киеве 27 ноября будут работать офлайн. Отправлять ли ребенка в учебное заведение или оставить дома учиться дистанционно, будут решать родители.

Детские сады будут работать в обычном режиме.

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Когда зимние каникулы в школах Киева 2023 – 2024

  • В школах столицы в этом учебном году будут зимние каникулы.
  • Они продлятся две недели.
  • На отдых от обучения учащиеся пойдут 23 декабря 2023 и не будут учиться до 7 января 2024 включительно.
  • Первоклассники будут отдыхать еще дополнительно в течение 19 – 25 февраля 2024 года.