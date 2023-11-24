Все из-за неблагоприятных погодных условий. 27 ноября в столице прогнозируют снегопад.

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В школах Киева могут изменить формат обучения

Для учащихся, которые будут находиться в школах, обеспечат очное обучение. Для тех учеников, которые из-за погодных условий останутся дома – дистанционное.

Решение было принято во время заседания Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Так, школы в Киеве 27 ноября будут работать офлайн. Отправлять ли ребенка в учебное заведение или оставить дома учиться дистанционно, будут решать родители.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Детские сады будут работать в обычном режиме.

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