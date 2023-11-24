Усе через несприятливі погодні умови. 27 листопада у столиці прогнозують снігопад.

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У школах Києва можуть змінити формат навчання

Для учнів, які перебуватимуть у школах, забезпечать очне навчання. Для тих учнів, які через погодні умови залишаться вдома, – дистанційне.

Рішення ухвалили під час засідання Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Т‍ак, школи у Києві 27 листопада працюватимуть офлайн. Чи відправляти дитину до навчального закладу, чи залишити вдома навчатися дистанційно, вирішуватимуть батьки.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

️Дитячі садки працюватимуть у звичайному режимі.

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