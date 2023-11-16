Стартують зимові канікули у школах Києва 23 грудня 2023 року. Коли учні повернуться на навчання, читайте далі.

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Коли зимові канікули у школах Києва 2023 – 2024

Зимові канікули у школах Києва закінчаться 7 січня 2024 року.

Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.

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Коли будуть зимові канікули у школах України 2023 – 2024