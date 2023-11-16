Стартуют зимние каникулы в школах Киева 23 декабря 2023 года. Когда учащиеся вернутся на обучение, читайте дальше.
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Когда зимние каникулы в школах Киева 2023 – 2024
Зимние каникулы в школах Киева завершатся 7 января 2024 года.
Читайте Когда учащиеся пойдут на зимние каникулы в учебном году 2023 – 2024
Когда будут зимние каникулы в школах Украины 2023 – 2024
- Школы в Украине на сегодняшний день могут самостоятельно составлять графики каникул учащихся.
- В этом году школьники зимой будут отдыхать в основном в течение 23 декабря 2023 – 7 января 2024 года и 30 декабря 2023 – 14 января 2024 года.
- Зимние каникулы продлятся преимущественно две недели. В отдельных регионах – до месяца.